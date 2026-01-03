CABE NO SEU TIME?
Frete grátis? Saiba quais craques já podem assinar pré-contrato
Dois brasileiros integram a lista que supera 4 bilhões de reais
Por Marina Branco
A virada do calendário também inaugura um período decisivo no mercado da bola. Com a chegada de janeiro, jogadores que entram nos últimos seis meses de contrato passam a ter permissão para assinar um pré-acordo com qualquer clube e se transferir sem custos ao término do vínculo, no fim de junho.
Em 2026, vários craques do futebol internacional estão livres para assinatura de pré-contratos, montando uma lista com valor de mercado combinado de 595 milhões de euros, correspondente a cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual.
Na lista, aparecem dois brasileiros, que juntos somam 141.750.000,00 reais. Fabinho, do Al-Itihhad, e Casemiro, do Manchester United, são os únicos representantes do Brasil na lista, valendo R$ 87.750.000,00 e R$ 54.000.000,00, respectivamente.
Além deles, surgem atletas que defendem grandes times europeus, como Robert Lewandowski (Barcelona), Casemiro (Manchester United), Luka Modric (Milan) e Bernardo Silva (Manchester City). A lista também inclui nomes de peso que atuam em mercados alternativos, especialmente na Arábia Saudita, como Karim Benzema (Al-Ittihad) e Sadio Mané (Al-Nassr).
Entre os clubes, o Bayern de Munique aparece com maior recorrência, com Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka e Manuel Neuer vivendo o mesmo estágio contratual e podendo negociar livremente a partir de 2026.
Valores
Ao todo, são 36 jogadores distribuídos entre Europa e Arábia Saudita. A média de avaliação individual é de 16,54 milhões de euros, pouco mais de R$ 111 milhões. As estimativas são do Transfermarkt, plataforma de registros de transferência de atletas.
O nome mais valioso do grupo é Upamecano, avaliado em 70 milhões de euros (R$ 472,5 milhões). O top 5 ainda inclui Marc Guéhi (Crystal Palace) e Ibrahima Konaté (Liverpool). No extremo oposto, o menor valor é o de Nicolás Otamendi (Benfica), estimado em 1 milhão de euros (R$ 6,75 milhões).
Veja a lista completa com valores de mercado:
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique): € 70,00 mi (R$ 472.500.000)
- Marc Guéhi (Crystal Palace): € 55,00 mi (R$ 371.250.000)
- Ibrahima Konaté (Liverpool): € 50,00 mi (R$ 337.500.000)
- Dusan Vlahovic (Juventus): € 35,00 mi (R$ 236.250.000)
- Bernardo Silva (Manchester City): € 27,00 mi (R$ 182.250.000)
- Mike Maignan (Milan): € 25,00 mi (R$ 168.750.000)
- Vitaliy Mykolenko (Everton): € 25,00 mi (R$ 168.750.000)
- Rúben Neves (Al-Hilal): € 25,00 mi (R$ 168.750.000)
- Weston McKennie (Juventus): € 22,00 mi (R$ 148.500.000)
- Marcos Senesi (Bournemouth): € 22,00 mi (R$ 148.500.000)
- Serge Gnabry (Bayern de Munique): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
- Julian Brandt (Borussia Dortmund): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
- Harry Wilson (Fulham): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
- Ryan Sessegnon (Fulham): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
- John Stones (Manchester City): € 18,00 mi (R$ 121.500.000)
- Óscar Mingueza (Celta de Vigo): € 18,00 mi (R$ 121.500.000)
- Leon Goretzka (Bayern de Munique): € 15,00 mi (R$ 101.250.000)
- Fabinho (Al-Ittihad): € 13,00 mi (R$ 87.750.000)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid): € 12,00 mi (R$ 81.000.000)
- Andrew Robertson (Liverpool): € 12,00 mi (R$ 81.000.000)
- Harry Maguire (Manchester United): € 10,00 mi (R$ 67.500.000)
- Robert Lewandowski (Barcelona): € 9,00 mi (R$ 60.750.000)
- Casemiro (Manchester United): € 8,00 mi (R$ 54.000.000)
- Anderson Talisca (Fenerbahçe): € 8,00 mi (R$ 54.000.000)
- Koke (Atlético de Madrid): € 7,00 mi (R$ 47.250.000)
- Sadio Mané (Al-Nassr): € 7,00 mi (R$ 47.250.000)
- Daniel Carvajal (Real Madrid): € 7,00 mi (R$ 47.250.000)
- Mauro Icardi (Galatasaray): € 6,00 mi (R$ 40.500.000)
- Karim Benzema (Al-Ittihad): € 6,00 mi (R$ 40.500.000)
- Paulo Dybala (Roma): € 5,00 mi (R$ 33.750.000)
- Kalidou Koulibaly (Al-Hilal): € 5,00 mi (R$ 33.750.000)
- N'Golo Kanté (Al-Ittihad): € 4,50 mi (R$ 30.375.000)
- David Alaba (Real Madrid): € 4,00 mi (R$ 27.000.000)
- Manuel Neuer (Bayern de Munique): € 4,00 mi (R$ 27.000.000)
- Luka Modric (Milan): € 4,00 mi (R$ 27.000.000)
- Nicolás Otamendi (Benfica): € 1,00 mi (R$ 6.750.000)
