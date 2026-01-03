Frete grátis? Saiba quais craques já podem assinar pré-contrato

Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato - Foto: Reprodução I Instagram

A virada do calendário também inaugura um período decisivo no mercado da bola. Com a chegada de janeiro, jogadores que entram nos últimos seis meses de contrato passam a ter permissão para assinar um pré-acordo com qualquer clube e se transferir sem custos ao término do vínculo, no fim de junho.

Em 2026, vários craques do futebol internacional estão livres para assinatura de pré-contratos, montando uma lista com valor de mercado combinado de 595 milhões de euros, correspondente a cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual.

Na lista, aparecem dois brasileiros, que juntos somam 141.750.000,00 reais. Fabinho, do Al-Itihhad, e Casemiro, do Manchester United, são os únicos representantes do Brasil na lista, valendo R$ 87.750.000,00 e R$ 54.000.000,00, respectivamente.

Além deles, surgem atletas que defendem grandes times europeus, como Robert Lewandowski (Barcelona), Casemiro (Manchester United), Luka Modric (Milan) e Bernardo Silva (Manchester City). A lista também inclui nomes de peso que atuam em mercados alternativos, especialmente na Arábia Saudita, como Karim Benzema (Al-Ittihad) e Sadio Mané (Al-Nassr).

Entre os clubes, o Bayern de Munique aparece com maior recorrência, com Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka e Manuel Neuer vivendo o mesmo estágio contratual e podendo negociar livremente a partir de 2026.

Valores

Ao todo, são 36 jogadores distribuídos entre Europa e Arábia Saudita. A média de avaliação individual é de 16,54 milhões de euros, pouco mais de R$ 111 milhões. As estimativas são do Transfermarkt, plataforma de registros de transferência de atletas.

O nome mais valioso do grupo é Upamecano, avaliado em 70 milhões de euros (R$ 472,5 milhões). O top 5 ainda inclui Marc Guéhi (Crystal Palace) e Ibrahima Konaté (Liverpool). No extremo oposto, o menor valor é o de Nicolás Otamendi (Benfica), estimado em 1 milhão de euros (R$ 6,75 milhões).

Veja a lista completa com valores de mercado: