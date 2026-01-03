Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CABE NO SEU TIME?

Frete grátis? Saiba quais craques já podem assinar pré-contrato

Dois brasileiros integram a lista que supera 4 bilhões de reais

Marina Branco

Por Marina Branco

03/01/2026 - 15:54 h
Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato
Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato -

A virada do calendário também inaugura um período decisivo no mercado da bola. Com a chegada de janeiro, jogadores que entram nos últimos seis meses de contrato passam a ter permissão para assinar um pré-acordo com qualquer clube e se transferir sem custos ao término do vínculo, no fim de junho.

Em 2026, vários craques do futebol internacional estão livres para assinatura de pré-contratos, montando uma lista com valor de mercado combinado de 595 milhões de euros, correspondente a cerca de R$ 4 bilhões na cotação atual.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Key Alves, atleta de vôlei, mostra rosto da filha pela primeira vez
Time paulista anuncia contratação de volante que pertence ao Vitória
Vitória negocia volante com clube estrangeiro por valor milionário

Na lista, aparecem dois brasileiros, que juntos somam 141.750.000,00 reais. Fabinho, do Al-Itihhad, e Casemiro, do Manchester United, são os únicos representantes do Brasil na lista, valendo R$ 87.750.000,00 e R$ 54.000.000,00, respectivamente.

Além deles, surgem atletas que defendem grandes times europeus, como Robert Lewandowski (Barcelona), Casemiro (Manchester United), Luka Modric (Milan) e Bernardo Silva (Manchester City). A lista também inclui nomes de peso que atuam em mercados alternativos, especialmente na Arábia Saudita, como Karim Benzema (Al-Ittihad) e Sadio Mané (Al-Nassr).

Entre os clubes, o Bayern de Munique aparece com maior recorrência, com Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka e Manuel Neuer vivendo o mesmo estágio contratual e podendo negociar livremente a partir de 2026.

Valores

Ao todo, são 36 jogadores distribuídos entre Europa e Arábia Saudita. A média de avaliação individual é de 16,54 milhões de euros, pouco mais de R$ 111 milhões. As estimativas são do Transfermarkt, plataforma de registros de transferência de atletas.

O nome mais valioso do grupo é Upamecano, avaliado em 70 milhões de euros (R$ 472,5 milhões). O top 5 ainda inclui Marc Guéhi (Crystal Palace) e Ibrahima Konaté (Liverpool). No extremo oposto, o menor valor é o de Nicolás Otamendi (Benfica), estimado em 1 milhão de euros (R$ 6,75 milhões).

Veja a lista completa com valores de mercado:

  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique): € 70,00 mi (R$ 472.500.000)
  • Marc Guéhi (Crystal Palace): € 55,00 mi (R$ 371.250.000)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool): € 50,00 mi (R$ 337.500.000)
  • Dusan Vlahovic (Juventus): € 35,00 mi (R$ 236.250.000)
  • Bernardo Silva (Manchester City): € 27,00 mi (R$ 182.250.000)
  • Mike Maignan (Milan): € 25,00 mi (R$ 168.750.000)
  • Vitaliy Mykolenko (Everton): € 25,00 mi (R$ 168.750.000)
  • Rúben Neves (Al-Hilal): € 25,00 mi (R$ 168.750.000)
  • Weston McKennie (Juventus): € 22,00 mi (R$ 148.500.000)
  • Marcos Senesi (Bournemouth): € 22,00 mi (R$ 148.500.000)
  • Serge Gnabry (Bayern de Munique): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
  • Julian Brandt (Borussia Dortmund): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
  • Harry Wilson (Fulham): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
  • Ryan Sessegnon (Fulham): € 20,00 mi (R$ 135.000.000)
  • John Stones (Manchester City): € 18,00 mi (R$ 121.500.000)
  • Óscar Mingueza (Celta de Vigo): € 18,00 mi (R$ 121.500.000)
  • Leon Goretzka (Bayern de Munique): € 15,00 mi (R$ 101.250.000)
  • Fabinho (Al-Ittihad): € 13,00 mi (R$ 87.750.000)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid): € 12,00 mi (R$ 81.000.000)
  • Andrew Robertson (Liverpool): € 12,00 mi (R$ 81.000.000)
  • Harry Maguire (Manchester United): € 10,00 mi (R$ 67.500.000)
  • Robert Lewandowski (Barcelona): € 9,00 mi (R$ 60.750.000)
  • Casemiro (Manchester United): € 8,00 mi (R$ 54.000.000)
  • Anderson Talisca (Fenerbahçe): € 8,00 mi (R$ 54.000.000)
  • Koke (Atlético de Madrid): € 7,00 mi (R$ 47.250.000)
  • Sadio Mané (Al-Nassr): € 7,00 mi (R$ 47.250.000)
  • Daniel Carvajal (Real Madrid): € 7,00 mi (R$ 47.250.000)
  • Mauro Icardi (Galatasaray): € 6,00 mi (R$ 40.500.000)
  • Karim Benzema (Al-Ittihad): € 6,00 mi (R$ 40.500.000)
  • Paulo Dybala (Roma): € 5,00 mi (R$ 33.750.000)
  • Kalidou Koulibaly (Al-Hilal): € 5,00 mi (R$ 33.750.000)
  • N'Golo Kanté (Al-Ittihad): € 4,50 mi (R$ 30.375.000)
  • David Alaba (Real Madrid): € 4,00 mi (R$ 27.000.000)
  • Manuel Neuer (Bayern de Munique): € 4,00 mi (R$ 27.000.000)
  • Luka Modric (Milan): € 4,00 mi (R$ 27.000.000)
  • Nicolás Otamendi (Benfica): € 1,00 mi (R$ 6.750.000)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol internacional jogadores livres mercado da bola pré-contratos transferências de futebol valores de mercado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Fabinho e Casemiro, brasileiros aptos a assinar pré-contrato
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x