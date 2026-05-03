ESPORTES
Futebol hoje: veja horários e onde assistir às partidas deste domingo
Clássico das Multidões puxa agenda com Série A, Série B e grandes ligas internacionais
O domingo, 03, chega com uma agenda extensa para quem quer acompanhar futebol ao vivo, com jogos distribuídos da manhã até a noite. A programação mistura rodadas importantes do cenário nacional, clássicos tradicionais e partidas das principais ligas da Europa.
São Paulo x Bahia movimenta rodada no Brasil
No cenário nacional, o destaque da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro fica para o confronto entre São Paulo e Bahia, que movimenta o domingo.
Além do duelo, a rodada ainda conta com partidas como Flamengo x Vasco, Internacional x Fluminense, Mirassol x Corinthians e Chapecoense x Red Bull Bragantino, ampliando o peso da agenda no país.
Pela Série B, o dia também reserva jogos importantes, como Sport x Ceará, Operário-PR x Londrina, Atlético-GO x Juventude e América-MG x CRB.
Leia Também:
Europa começa cedo e tem clássico inglês
No cenário internacional, a bola rola logo cedo com jogos da Premier League. O principal duelo é o clássico entre Manchester United e Liverpool, uma das maiores rivalidades do futebol inglês.
O dia ainda reserva partidas como Espanyol x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, Inter de Milão x Parma, pelo Italiano, Lyon x Rennes, no Francês, além de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund, pela Bundesliga.
Agenda também passa por outras ligas
A programação internacional se completa com jogos do Campeonato Português, Saudita e Argentino, ampliando as opções para o torcedor ao longo do dia.
Confira os jogos deste domingo:
Campeonatos Nacionais
Campeonato Brasileiro Série A :
- Flamengo x Vasco: 16h00 – TV Globo, GeTV e Premiere
- São Paulo x Bahia: 16h00 – TV Globo e Premiere
- Internacional x Fluminense: 18h30 – Premiere
- Chapecoense x Red Bull Bragantino: 18h30 – Premiere
- Mirassol x Corinthians: 20h30 – Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro Série B
- Operário-PR x Londrina: 16h00 – Disney+
- São Bernardo x Ponte Preta: 16h00 – TV Globo e Premiere
- Sport x Ceará: 18h00 – ESPN, Sportynet, X Sports e Disney+
- Atlético-GO x Juventude: 18h30 – Disney+
- América-MG x CRB: 20h30 – Sportynet, ESPN 4, X Sports e Disney+
- Avaí x Novorizontino: 20h30 – Disney+
Campeonatos Internacionais
Campeonato Italiano:
- Bologna x Cagliari: 07h30 – Disney+
- Sassuolo x Milan: 10h00 – ESPN 2 e Disney+
- Juventus x Hellas Verona: 13h00 – X Sports e Disney+
- Inter de Milão x Parma: 15h45 – Disney+
Women’s Super League:
- Manchester City x Liverpool: 08h00 – ESPN, Canal GOAT e Disney+
Campeonato Espanhol:
- Celta de Vigo x Elche: 09h00 – Disney+
- Getafe x Rayo Vallecano: 11h15 – YouTube (ESPN Brasil) e Disney+
- Real Betis x Real Oviedo: 13h30 – ESPN e Disney+
- Espanyol x Real Madrid: 16h00 — Disney+
Premier League (Inglaterra):
- Bournemouth x Crystal Palace: 10h00 – ESPN 4 e Disney+
- Manchester United x Liverpool: 11h30 – ESPN e Disney+
- Aston Villa x Tottenham: 15h00 – Disney+
Campeonato Francês:
- Lille x Le Havre: 10h00 – CazéTV
- Strasbourg x Toulouse: 12h15 – CazéTV
- Lyon x Rennes: 15h45 –CazéTV
Bundesliga (Alemanha):
- St. Pauli x Mainz 05: 10h30 – CazéTV e OneFootball
- Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund: 12h30 – RedeTV!, Sportynet, Canal GOAT e OneFootball
- Freiburg x Wolfsburg: 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Champions League Feminina:
- Barcelona x Bayern de Munique: 11h30 – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Português:
- Braga x Estoril: 14h00 – YouTube (ESPN Brasil) e Disney+
- Rio Ave x Gil Vicente: 16h30 – Disney+
Campeonato Saudita:
- Al Ahli x Al Okhdood: 15h00 – Canal GOAT
- Al Qadsiah x Al Nassr: 15h00 – Canal GOAT, BandSports e YouTube (Esporte na Band)
Campeonato Argentino:
- River Plate x Atlético Tucumán: 18h30 — Disney+
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes