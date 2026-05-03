Futebol hoje: veja horários e onde assistir às partidas deste domingo

Clássico das Multidões puxa agenda com Série A, Série B e grandes ligas internacionais

Domingo reúne jogos do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O domingo, 03, chega com uma agenda extensa para quem quer acompanhar futebol ao vivo, com jogos distribuídos da manhã até a noite. A programação mistura rodadas importantes do cenário nacional, clássicos tradicionais e partidas das principais ligas da Europa.

São Paulo x Bahia movimenta rodada no Brasil

No cenário nacional, o destaque da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro fica para o confronto entre São Paulo e Bahia, que movimenta o domingo.

Além do duelo, a rodada ainda conta com partidas como Flamengo x Vasco, Internacional x Fluminense, Mirassol x Corinthians e Chapecoense x Red Bull Bragantino, ampliando o peso da agenda no país.

Pela Série B, o dia também reserva jogos importantes, como Sport x Ceará, Operário-PR x Londrina, Atlético-GO x Juventude e América-MG x CRB.

Europa começa cedo e tem clássico inglês

No cenário internacional, a bola rola logo cedo com jogos da Premier League. O principal duelo é o clássico entre Manchester United e Liverpool, uma das maiores rivalidades do futebol inglês.

O dia ainda reserva partidas como Espanyol x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, Inter de Milão x Parma, pelo Italiano, Lyon x Rennes, no Francês, além de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund, pela Bundesliga.

Agenda também passa por outras ligas

A programação internacional se completa com jogos do Campeonato Português, Saudita e Argentino, ampliando as opções para o torcedor ao longo do dia.

Confira os jogos deste domingo:

Campeonatos Nacionais

Campeonato Brasileiro Série A :

  • Flamengo x Vasco: 16h00 – TV Globo, GeTV e Premiere 
  • São Paulo x Bahia: 16h00 – TV Globo e Premiere
  • Internacional x Fluminense: 18h30 – Premiere
  • Chapecoense x Red Bull Bragantino: 18h30 – Premiere 
  • Mirassol x Corinthians: 20h30 – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • Operário-PR x Londrina:  16h00 – Disney+ 
  • São Bernardo x Ponte Preta: 16h00 – TV Globo e Premiere 
  • Sport x Ceará: 18h00 – ESPN, Sportynet, X Sports e Disney+ 
  • Atlético-GO x Juventude: 18h30 – Disney+ 
  • América-MG x CRB: 20h30 – Sportynet, ESPN 4, X Sports e Disney+ 
  • Avaí x Novorizontino: 20h30 – Disney+

Campeonatos Internacionais

Campeonato Italiano:

  • Bologna x Cagliari: 07h30 – Disney+
  • Sassuolo x Milan: 10h00 – ESPN 2 e Disney+
  • Juventus x Hellas Verona: 13h00 – X Sports e Disney+
  • Inter de Milão x Parma: 15h45 – Disney+

Women’s Super League:

  • Manchester City x Liverpool: 08h00 – ESPN, Canal GOAT e Disney+

Campeonato Espanhol:

  • Celta de Vigo x Elche: 09h00 – Disney+
  • Getafe x Rayo Vallecano: 11h15 – YouTube (ESPN Brasil) e Disney+
  • Real Betis x Real Oviedo: 13h30 – ESPN e Disney+
  • Espanyol x Real Madrid: 16h00 — Disney+

Premier League (Inglaterra):

  • Bournemouth x Crystal Palace: 10h00 – ESPN 4 e Disney+
  • Manchester United x Liverpool: 11h30 – ESPN e Disney+
  • Aston Villa x Tottenham: 15h00 – Disney+

Campeonato Francês:

  • Lille x Le Havre: 10h00 – CazéTV
  • Strasbourg x Toulouse: 12h15 – CazéTV
  • Lyon x Rennes: 15h45 –CazéTV

Bundesliga (Alemanha):

  • St. Pauli x Mainz 05: 10h30 – CazéTV e OneFootball
  • Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund: 12h30 – RedeTV!, Sportynet, Canal GOAT e OneFootball
  • Freiburg x Wolfsburg: 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

Champions League Feminina:

  • Barcelona x Bayern de Munique: 11h30 – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português:

  • Braga x Estoril: 14h00 – YouTube (ESPN Brasil) e Disney+
  • Rio Ave x Gil Vicente: 16h30 – Disney+

Campeonato Saudita:

  • Al Ahli x Al Okhdood: 15h00 – Canal GOAT
  • Al Qadsiah x Al Nassr: 15h00 – Canal GOAT, BandSports e YouTube (Esporte na Band)

Campeonato Argentino:

  • River Plate x Atlético Tucumán: 18h30 — Disney+

