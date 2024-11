Abner e Marquinhos convocam torcida na Fonte Nova: "Não abandonem"

Por Redação com informações do repórter Bruno Dias

Jogadores analisaram o momento da Seleção Brasileira - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

No Barradão, a Seleção Brasileira seguiu a preparação para enfrentar Uruguai, na próxima terça-feira, 19, às 21h45. Em quarto lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a equipe comandada por Dorival Junior pode encerrar a última data Fifa do ano na vice-liderança em caso de vitória sobre os uruguaios, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva realizada neste domingo, o experiente Marquinhos e o jovem Abner analisaram o momento difícil vivenciado pela equipe nacional.



"A gente estava em uma posição muito difícil, existem muitas criticas e pontos negativos que acabam sendo expostos e isso é normal. Com relação ao objetivo, queremos classificar da melhor forma, então com certeza os confrontos diretos são muito importantes. Não nos preocupamos muito com a tabela", analisou Marquinhos.

Presente nos dois últimos ciclos de Copa do Mundo, o zagueiro é uma das lideranças do atual elenco da Seleção Brasileira. Após receber o calor do povo baiano na chegada à Salvador, Marquinhos fez apelo para os torcedores não abandonarem a Amarelinha.

“O pedido é que não abandonem a Seleção, não deixem de lado, não” [...] É meu terceiro ciclo e posso dizer 100% que todos os que estão aqui estão vindo com muito orgulho, fé e esperança, dignidade. Vivemos o nosso momento aqui como se fosse o último da nossa vida, uma oportunidade única", disse o defensor.

Marquinhos em entrevista coletiva concedida no Barradão | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Abner foi outro que expressou sua felicidade em defender o Brasil. Tendo o lado esquerdo como posição de origem, o lateral comentou a influência de Vinicius Jr. em seu jogo. De acordo com jogador, sua "função é facilitar as coisas" para o atacante do Real Madrid.

"Acho que é um privilégio estar podendo jogar com grandes jogadores, acho que o Vinicius é um deles, se não for o melhor do mundo hoje. Eu acho que meu papel ali é dar o suporte, fazer com que o jogo do Vinicius fique mais confortável, talvez uma movimentação para liberar espaço para que ele tenha esse um contra um, que é muito forte", disse o jovem.

Abner Vinícius em entrevista coletiva concedida no Barradão | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Não é pressão, é objetivo. Está ali porque sabemos onde temos que chegar. A tabela está exposta ali para olharmos todos os dias e pensarmos que precisamos melhorar, sim, mas também buscar os objetivos que é o mais importante. Vemos todos os dias, mas não é pressão, é objetivo para vencer, estar em segundo e terminar o ano bem", concluiu o jogador do Real Betis.