Acusado de agressão, Caio Paulista afirma que provas "foram forjadas"

Caio Paulista durante treino com o Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Em meio às acusações de violência doméstica, Caio Paulista, jogador do Palmeiras, concedeu depoimento à polícia, na terça-feira, 24, e negou a versão de Ana Clara Monteiro, ex- esposa e mãe da filha mais nova do atleta. Em fala, o acusado apresentou uma série de áudios e prints de conversas como provas visando comprovar a sua inocência.

Caio Paulista alertou que as provas divulgadas por Ana Clara foram forjadas, apresentando detalhes de uma conversa. Além disso, o jogador alegou que, ao contrário do que está sendo vinculado, ele já foi agredido pela influenciadora.

Leia mais:

>>FIFA inicia inspeção nas 12 cidades candidatas a sede da Copa de 2027

>>Betsat pode ser proibida de atuar no Brasil e Vitória reage

>>Flamengo visita Peñarol em busca de virada; saiba onde assistir

De acordo com o depoimento de Ana Clara, ela havia sido agredida no dia 30 de setembro de 2022, após uma discussão em que ameaçava sair de casa após uma traição do atleta. Após o ocorrido, Caio havia saído para o treino e deixado a esposa trancada em casa. No entanto, segundo um áudio divulgado pela mãe de Caio, a influenciadora estaria em casa, na Rocinha, Zona Sul do Rio.

"Ele saiu era oito, oito horas. Ele não né, a gente porque eu estou em casa. Vim para casa, aí ele saiu oito horas, para poder ir para o CT, eu acho", disse Ana Monteiro.

Em outro trecho do depoimento, a ex-esposa de Caio afirma ter sido agredida novamente pelo mesmo, no dia 22 de outubro de 2023. Morando na capital paulista após se juntar a equipe do São Paulo, o jogador não teria lidado bem com a saída da esposa, que foi em uma boate para "espairecer". Segundo Ana, o acusado teria a empurrado e desferido um soco.

"Ele lhe enviou mensagem mandando que ela saísse do local, dizendo que se ele entrasse, seria pior. A declarante não tem mais as mensagens devido a um problema no seu celular. Quando ela saiu, por volta de 2:40 da manhã da madrugada do dia 22/10/23, ele a empurrou pelo cabelo [coque], mandando que ela entrasse no carro. A cunhada e o noivo estavam no veículo. Ela segurou na lateral do carro para não entrar, e ele a forçou, a empurrou e lhe desferiu um soco (um gancho) no rosto. A declarante acredita que tenha desmaiado", aponta trecho no depoimento.

Em contrapartida, no depoimento de Caio, o mesmo nega as agressões e afirma ter dormido normalmente com a esposa no dia em questão.

"Naquela noite, dormimos na mesma cama, junto da nossa filha (a babá é testemunha disso). A primeira vez que percebi que seu olho estava avermelhado, e não roxo, foi pela manhã, assim que ela saiu do banheiro. Questionei o que tinha acontecido e ela se recusou a falar do assunto. Tenho conversas com ela nesse sentido e reafirmo categoricamente que não fui eu que machuquei o olho dela", diz a versão de Caio Paulista.

Em um terceiro trecho divulgado, o jogador do Palmeiras afirma ter sido agredido pela influenciadora após uma discussão por ciúmes durante uma festa. O mesmo revela ter sido mordido, apresentando fotos da agressão e uma cicatriz.

"Tenho testemunhas que viram ela me agredindo com chutes e socos, e me mordendo", aponta o jogador.

Entretanto, este embate também não condiz com o depoimento de Ana Monteiro que, nesta mesma festa, foi empurrada e agredida com um soco na boca, além de ter jogado o seu celular longe.

Durante depoimento, Caio Paulista também apresentou uma série de prints das conversas com a ex-esposa. Enquanto o jogador nega as agressões, a influenciadora afirma ter sido acertada na boca.