FIFA inicia inspeção nas 12 cidades candidatas a sede da Copa de 2027

No movimento crescente para receber a Copa do Mundo feminina de 2027, a Fifa iniciou, nesta quarta-feira, 25, as inspeções nas 12 cidades candidatas para receber jogos. As vistorias ocorrerão até o dia 11 de outubro, analisando diversos aspectos, como estádios, transporte, aeroportos e muito mais. A Fonte Nova é uma das possibilidades, com algumas das maiores notas na vistoria inicial.

O tour iniciou no Maracanã, no Rio de Janeiro, e deve passar por mais 11 cidades, como Belém (Estádio Mangueirão), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena de São Paulo).

De acordo com Rhiannon Martin, chefe do departamento, as opções são boas, tornando a disputa das sedes muito competitiva. Esta será a primeira vez que a competição ocorrerá na América do Sul, como relembrou a profissional.

"O Brasil apresentou 12 opções muito boas e estamos felizes de estar aqui para realizar um processo de escolha tão competitivo, que determinará quais cidades e estádios sediarão a décima edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Não vemos a hora de trazer o torneio para a América do Sul pela primeira vez", disse Rhiannon.

Em fala, a chefe da delegação destacou a importância de gerar um impacto positivo nos locais em que ocorrerão os jogos, incentivando a prática do futebol entre mulheres.

"Outro aspecto fundamental que nos interessa é entender como as cidades usariam a Copa do Mundo Feminina da FIFA para gerar um impacto positivo sobre suas comunidades e, em particular, para incentivar meninas e mulheres a se envolverem com o futebol", apontou Rhiannon.

No aspecto abrangente, a vistoria também visa avaliar pontos como infraestrutura técnica, venda de ingressos e hospitalidade. A atenção também estará voltada à infraestrutura existente dos estádios, identificando as áreas que precisam ser aprimoradas ou modernizadas para atender os requisitos de organização da competição.

De acordo com a entidade, a divulgação das cidades escolhidas será feita no início de 2025, dois anos antes da competição.