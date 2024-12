Almada confirma saída do Botafogo e acerto com outra equipe de Textor

Almada ficou 6 meses no Botafogo e ganhou dois títulos - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Thiago Almada não seguirá no Botafogo em 2025. Após a derrota por 3 a 0 para o Pachuca, nas quartas de final do Intercontinental de Clubes, nesta quarta-feira, 11, o meia argentino revelou que irá para o Lyon, da França, cumprindo um acordo firmado antes de sua chegada ao Glorioso.

"A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei com um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho", declarou Almada em entrevista à Cazé TV.

Almada foi contratado pelo Botafogo no meio de 2024 em uma negociação recorde no futebol brasileiro. John Textor, proprietário da SAF do clube, investiu 25 milhões de dólares para tirar o jogador do Atlanta United, dos Estados Unidos. Apesar do alto investimento, já estava previsto que o meia permaneceria no Brasil por apenas seis meses antes de seguir para o Lyon, outro clube pertencente ao empresário norte-americano.

Na estreia e única partida do Botafogo no Intercontinental, Thiago Almada começou no banco de reservas. Apesar da eliminação precoce, o jogador destacou o carinho pela torcida e o ambiente no clube, encerrando sua breve, mas marcante, passagem pelo Glorioso.