América-RN x Juazeirense: saiba onde assistir e veja relacionados

Jogadores da Juazeirense durante embarque da delegação - Foto: Divulgação | SD Juazeirense

A Juazeirense está quase pronta para dar início à sua caminhada na fase de grupos da Copa do Nordeste. Nesta terça-feira, 21, a equipe embarcou rumo a Natal, no Rio Grande do Norte, onde enfrentará o América-RN nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena das Dunas, pela 1ª rodada da competição regional.

Em solo potiguar, o técnico João Carlos comandará os últimos ajustes técnicos com os atletas que foram relacionados para o duelo que terá transmissão exclusiva do Premiere. Confira a lista:

Goleiros: Jailson e Cassiano

Defensores: Alex Santos, Breno, Júnior, Daniel, Zé Romário e Wesley

Meias: Waguinho, Trindade, Emerson, Júnior Santos, Bino, Clebson e Zé Oliveira

Atacantes: Fechale, Guilherme, Patrick e Nico Rangel

Para a estreia, a Juazeirense terá desfalques importantes. O goleiro Campanelli e o meia Eduardo seguem fora da equipe devido a lesões. Além disso, os atletas Tata Baiano, Alexsandro e Bruno não viajaram com o grupo e permanecem em Juazeiro para tratamento de desconfortos musculares.

Sexta colocada no Baianão, a Juazeirense passou pela fase preliminar da Copa do Nordeste, onde eliminou Fluminense-PI e ASA-AL, ambos em disputa de pênaltis.