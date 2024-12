Ancelotti elogia Botafogo após final da Libertadores: "Extraordinário"

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid - Foto: JAVIER SORIANO AFP

A final da Libertadores, que ocorreu neste sábado, 30, definiu o último classificado para o Mundial de Clubes de 2025. Já de olho em um possível adversário, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou que assistiu o duelo entre Atlético-MG e Botafogo, que consagrou o Glorioso como Campeão da América.

Durante coletiva, na manhã desta terça-feira, 3, o italiano elogiou a equipe carioca, que teve um jogador expulso no primeiro minutos da final e, mesmo assim, venceu pelo placar de 3x1. Ancelotti destacou a atitude e o compromisso da equipe.

"O primeiro minuto da partida foi incrível, com chute (da expulsão de Gregore)...incrível. Depois, a atitude e compromisso da equipe foram extraordinários, fizeram uma partida fantástica. Estou muito feliz por Allan ter ganhado a copa Libertadores. Também pelo Botafogo, que é uma equipe histórica do futebol brasileiro ter sido capaz de ganhar pela primeira vez a Libertadores", respondeu o treinador ao jornalista brasileiro Fernando Kallás.

Em dezembro deste ano, o Botafogo pode encontrar o Real Madrid na final do Intercontinental, que ocorre no dia 18. Para isso, o Glorioso precisa derrotar o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro e o Al-Ahly, do Egito, no dia 14.