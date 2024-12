Rebeca Andrade está entre as 100 mulheres mais influentes do ano

Rebeca Andrade com medalhas olímpicas - Foto: JACK GUEZ AFP

Em um ano espetacular, se tornando a atleta brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade foi reconhecida pela BBC. Segundo a rede britânica, a ginasta está entre as mulheres mais influentes de 2024. A lista conta com esportistas, artistas, ativistas e políticas, entre outras.

Em Paris, Rebeca subiu ao pódio quatro vezes, conquistando uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Com o desempenho, também chegou ao topo do ranking entre brasileiros, com seis no total.

Para a divulgação da lista, a BBC relembrou a trajetória da ginasta, que enfrentou a pobreza na infância e inúmeras lesões no decorrer da carreira. Além disso, também destacou a medalha de ouro conquistada no solo na Olimpíada, onde desbancou Simone Biles, maior ginasta de todos os tempos. Não menos importante, ressaltou o último pódio da edição, quando foi reverenciada por Biles, que conquistou a prata.

Além da ginasta, outras duas brasileiras estão presentes na lista. A ativista Lourdes Barreto, que luta pelos direitos das prostitutas e a bióloga Silvana Santos.