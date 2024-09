Arena Fonte Nova fecha parceria com nova plataforma de ingressos

Arena Fonte Nova - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O check-in dos sócios para os jogos do Bahia ainda não tem data definida para entrar em vigor, mas a plataforma já foi definida. A Arena Fonte Nova fechou uma parceria com a Ingresse, empresa global de entretenimento e líder na América Latina, para ser a nova plataforma responsável pela comercialização de ingressos de jogos.

A partir do jogo entre Bahia e Criciúma, pela 28ª rodada do Brasileirão, os ingressos de todos os setores passarão a ser comercializados pela Ingresse. A mudança visa modernizar o acesso do público, facilitando o processo de compra, com uma plataforma que possibilite um maior número de acessos simultâneos, além de combater a ação de cambistas e aumentar a segurança digital de torcedores e visitantes.

Os clientes terão à disposição um sistema seguro, prático e tecnológico, com transações 100% digitais, aplicativo e QRcode off-line e integração com programas de sócio-torcedor. "Nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para o nosso público. Por isso, buscamos um parceiro com a expertise necessária para garantir um serviço mais ágil e confiável, desde a compra até o acesso”, afirmou Paulo Vitor Senna, gerente Financeiro da Arena Fonte Nova

Para adquirir o ticket, o usuário deverá acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, escolher o jogo desejado e será redirecionado para a plataforma de vendas, onde a compra será concluída. O ingresso será disponibilizado como um QRCode dinâmico no aplicativo da Ingresse. No acesso ao estádio, a leitura será feita, exclusivamente, pelo QRCode através do celular, não sendo realizada por meio da impressão do ticket.

As vendas presenciais estão mantidas nas lojas do Bahia (Salvador Norte Shopping, Shopping Bela Vista e Parque Shopping) e na bilheteria da Arena Fonte Nova, conforme a divulgação do cronograma de vendas de cada jogo.

"Além de shows, festas e festivais, estamos comprometidos em abraçar toda a cadeia do entretenimento, unindo a paixão nacional pelo futebol à tecnologia, com o objetivo de otimizar e oferecer experiências cada vez melhores para os amantes do esporte", explicou Lucas Schramm, gerente de Projetos de Futebol na Ingresse.