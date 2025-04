Atacante baiano atinge 100 jogos na Ásia com números de destaque

Zeca acumula 41 gols e 22 assistências em 100 jogos no futebol asiático - Foto: Divulgação/Shandong Taishan

Ao alcançar a marca de 100 jogos no futebol asiático, o atacante Zeca celebra um momento simbólico da carreira, consolidando-se como uma das referências ofensivas da região. Natural da Bahia e com 26 anos, o jogador acumula números expressivos desde que deixou o Brasil em 2022, somando 41 gols e 22 assistências, média de 0,63 participação direta por partida.

Atualmente no Shandong Taishan, da China, o camisa 9 disputa sua primeira temporada no país, mantendo o bom desempenho que já havia mostrado na Coreia do Sul. São 8 gols e 5 assistências em 18 jogos, números que ajudam o clube a figurar entre os primeiros colocados da Super Liga Chinesa após sete rodadas.

“Aqui na China a temporada ainda está no início, mas tenho conseguido contribuir com gols e assistências, e isso é muito importante. Espero seguir evoluindo e ajudando a minha equipe a conquistar os objetivos que traçamos no início do ano”, comentou o jogador.

Antes de chegar à China, Zeca construiu trajetória sólida no futebol sul-coreano. Sua primeira experiência internacional foi no Daegu FC, onde rapidamente se adaptou e se tornou destaque: 16 gols e 7 assistências em 38 partidas. No ano seguinte, se transferiu para o tradicional Pohang Steelers e teve ainda mais protagonismo, marcando 17 gols e dando 10 assistências em 44 jogos.

A decisão de cruzar o mundo, no entanto, não foi fácil. Quando deixou o futebol brasileiro, Zeca carregava incertezas, mas também ambição. “Quando vim pra cá, esse era o meu pensamento: poder desempenhar bem e ter uma boa sequência. Graças a Deus é isso que vem acontecendo”, declarou, em tom de gratidão.

Antes do salto internacional, o atacante rodou por diversos clubes brasileiros. Com passagens pelas divisões de base de Bahia e Vitória, também defendeu Ypiranga-BA, Goiás, Criciúma, Oeste e Londrina. Mas foi no Mirassol que ganhou maior destaque, abrindo as portas para o mercado exterior.