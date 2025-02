Atlético de Alagoinhas goleia, entra no G-4 e rebaixa o Jacobina

Jacobina perde para o Atlético por 3 a 0 e confirma queda para a Série B do Baianão - Foto: Reprodução / TVE

O Campeonato Baiano conheceu mais um time rebaixado à Série B. O Jacobina não conseguiu evitar a queda e, com apenas três pontos somados, confirmou sua despedida da elite estadual ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Atlético de Alagoinhas, na noite desta quarta-feira, 19, no Estádio José Rocha, em Jacobina.

Com gols de Kauã, Michael e Lucas Lucena, o Carcará conquistou um triunfo importante e garantiu presença no G-4, ocupando a terceira posição com 13 pontos. Agora, o time depende apenas de si para confirmar a vaga na semifinal na última rodada.

O Jacobina se junta ao Colo-Colo no descenso e encerrará sua participação na Série A contra o próprio adversário no sábado, 22, no Joia da Princesa, em um confronto que marcará a despedida das duas equipes. Já o Atlético de Alagoinhas, ainda na briga pela classificação, receberá o Vitória no Estádio Antônio Carneiro, no mesmo dia, às 18h30.

A rodada começou no sábado, 15, quando o Bahia superou o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0, no Barradão. No mesmo dia, a Juazeirense goleou o Colo-Colo por 4 a 1, no Adauto Moraes. No domingo, 16, o Vitória garantiu vaga na semifinal ao vencer o Jequié por 2 a 0, também no Barradão. Com isso, a dupla Ba-Vi já assegurou presença na fase decisiva do torneio estadual.