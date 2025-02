Hat-trick de Mbappé garante Real Madrid nas oitavas; PSG e PSV avançam

Mbappé marcou três gols no duelo contra o Manchester City - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A quarta-feira, 19, foi marcada por grandes resultados nos jogos de volta dos play-offs da Liga dos Campeões, com destaque para a impressionante classificação do Real Madrid. Jogando em casa, no Santiago Bernabéu, o time merengue derrotou o Manchester City por 3 a 1, selando sua vaga nas oitavas de final com um 6 a 3 no agregado.

O astro francês Kylian Mbappé foi o grande protagonista da noite, marcando um hat-trick aos 4', 33' e 61' e comprovando mais uma vez sua importância para a equipe. Apesar do esforço do City, que viu Nico Gonzalez diminuir o placar nos acréscimos (90'+2'), o Real Madrid mostrou sua superioridade na soma dos dois jogos. O time de Carlo Ancelotti agora aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Madrid e Bayer Leverkusen nas oitavas de final.

Em outro jogo de peso, o Paris Saint-Germain não teve dificuldades para confirmar sua classificação para a próxima fase, goleando o Brest por 7 a 0 no Parque dos Príncipes. Com a vitória, o PSG ampliou o 3 a 0 conquistado na ida e não deu chance para os franceses, com gols de Bradley Barcola (20'), Khvicha Kvaratskhelia (39'), Vitinha (59'), Désiré Doué (64'), Nuno Mendes (69'), Gonçalo Ramos (76') e Senny Mayulu (86'). A equipe de Christophe Galtier agora se prepara para enfrentar Liverpool ou Barcelona nas oitavas.

Já o PSV Eindhoven se classificou de forma dramática, derrotando a Juventus por 3 a 1 na prorrogação, após empatar 2 a 2 no tempo normal e devolver o placar da derrota no jogo de ida em Turim. O time holandês avançou para a fase seguinte e enfrentará Arsenal ou Inter de Milão.