Atlético ganha vantagem em final da Copa do Brasil contra o Flamengo

Taça de campeão da Copa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, através de sorteio realizado nesta quinta-feira, os mandos de campo das finais da Copa do Brasil. A decisão, que será disputada com jogos de ida e volta, terá segunda partida decidida na Arena MRV, casa do Atlético-MG, enquanto o primeiro duelo será no Maracanã e terá o Flamengo como mandante.

Os confrontos estão marcados, até o momento, para os dias 3 e 10 de novembro, às 16h, mas a entidade divulgará em breve a tabela detalhada da competição, conformando as datas e horário dos duelos.

Vale mencionar que o campeão da Copa do Brasil arrecadará R$ 73,5 milhões, enquanto o vice-campeão terá direito a R$ 31,5 milhões. O Flamengo busca conquistar a taça pela terceira vez, já o Atlético-MG quer o tri-campeonato da competição.