Baiano se destaca em campeonato de futebol nos Estados Unidos

Murillo Mello brilha nos EUA e sonha com futuro no gol do Bahia - Foto: Reprodução

A trajetória de Murillo Mello, goleiro baiano de 17 anos, ganha destaque fora do Brasil. Revelado pelas divisões de base do Esporte Clube Bahia, o jovem se firmou como um dos principais nomes da posição no futebol escolar da Flórida, nos Estados Unidos.

Atualmente aluno e atleta do Lake Nona High School, Murillo comandou a histórica campanha do time até o inédito título estadual da FHSAA, principal torneio entre escolas de segundo grau no estado. Sua performance foi tão impactante que lhe rendeu o título de melhor goleiro da competição.

Na decisão, Murillo foi protagonista. Defendeu pênaltis e ainda converteu sua cobrança com categoria, garantindo o troféu para sua equipe. O feito chamou atenção da imprensa local, com a Fox Orlando TV e o jornal Orlando Sentinel destacando sua atuação.

A base técnica do atleta foi moldada no Esquadrão de Aço entre os 12 e 14 anos. Sob os cuidados do ex-goleiro Jean Fernandes, Murillo foi lapidado desde cedo. “Rapidamente eu vi que se tratava de um garoto com qualidade nata de goleiro. Apesar da pouca idade, ele já apresentava elementos que, com certeza, mais para frente, lhe tornariam um excelente goleiro”, relembra Jean, que o descobriu em uma competição infantil em Salvador.

Mesmo com a mudança para os Estados Unidos, Murillo mantém laços com o Bahia e volta ao clube durante as férias para treinar. Já em Orlando, o goleiro é orientado por outro nome de peso: Jefferson Galvão, ex-Botafogo e Seleção Brasileira.

Jefferson aposta no talento do baiano. “Tem envergadura, muita técnica. Tem todas as habilidades para seguir uma carreira profissional. Está evoluindo bastante e chamando a atenção de muitas universidades americanas”, avalia o treinador, que desenvolve uma preparação focada em grandes desafios.

Com 1,94m, Murillo treina fundamentos e aspectos técnicos exigidos no futebol moderno. “Não vou preparar você só para a high school, mas para encarar clubes que vão te dar oportunidade de profissionalização”, afirma Jefferson.

Se hoje pairam dúvidas, o futuro próximo é bem promissor para o gol do time profissional do Esporte Clube Bahia. O grupo City nem precisará ir ao mercado para suprir a atual carência na posição. A prata da casa resolve. E não é só o campeão sul-americano como titular pela Seleção Brasileiro Sub 17, Artur Jampa que poderá fechar o gol tricolor nos próximos anos. O baiano Murillo Mello também está apto a vestir a camisa número 1 do Esquadrão de Aço.