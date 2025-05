Dorival Júnior chega a acordo e deve ser anunciado pelo Corinthians

Dorival Júnior em convocação da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Corinthians está muito próximo de oficializar Dorival Júnior como seu novo treinador. O acerto com o técnico, que completa 63 anos nesta sexta-feira, 25, foi concluído após dias de negociação e prevê contrato até o final de 2026. A confirmação oficial do clube deve ocorrer nas próximas horas.

Dorival está em Florianópolis, onde reside, e deve embarcar ainda nesta sexta para São Paulo. Ele chega ao clube acompanhado de sua comissão técnica: os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso de Rezende.

A negociação com Dorival foi iniciada na última terça-feira, 22, após Tite recusar um acordo verbal com o Timão. O responsável pelas tratativas foi o diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que se deslocou até Santa Catarina para conversar pessoalmente com o treinador.

O primeiro encontro ocorreu na casa de Dorival, onde o dirigente apresentou o projeto do clube, incluindo os planos de médio e longo prazo para o departamento de futebol. Também foram discutidas as condições de trabalho e o que se espera da nova comissão.

Nos dias seguintes, os detalhes financeiros e cláusulas contratuais foram ajustados. Uma nova rodada de conversas foi realizada na madrugada de quinta para sexta-feira, em São Paulo, e resultou na resposta positiva do treinador na manhã desta sexta.

A data de estreia de Dorival ainda não foi confirmada. O Corinthians enfrenta o Flamengo no próximo domingo, no Maracanã, e depois encara o Novorizontino, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Com compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana ao longo da temporada, a diretoria alvinegra apostou em um nome de peso no mercado. Internamente, acredita-se que o clube tem chances reais de levantar um dos títulos em disputa.

Dorival Júnior tem no currículo as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo em 2022. Em 2023, pelo São Paulo, conquistou a inédita Copa do Brasil. O desempenho lhe rendeu o convite para treinar a Seleção Brasileira, onde obteve aproveitamento de 58,3%, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A eliminação nas quartas de final da Copa América e a goleada sofrida diante da Argentina contribuíram para sua saída.