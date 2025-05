Série D: clubes baianos entram em campo neste final de semana

Baianos em Campo na Série D - Foto: Barcelona de Ilhéus / Divulgação

As emoções do futebol brasileiro não giram em torno apenas das primeiras prateleiras — Série A e Copa do Brasil — e neste final de semana, equipes baianas entram em campo na última divisão do Campeonato Brasileiro: a Série D. Com três participantes na edição de 2025, a Bahia está sendo representada por Barcelona, Jequié e Juazeirense.

No sábado, 26, o Barcelona de Ihéus recebe o Lagarto, de Sergipe, às 15h, no Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro, buscando a primeira vitória na competição. Após uma rodada, a onça está na 4ª posição do grupo D, com 1 ponto.

No mesmo grupo, e também no dia de amanhã, o Jequié visita o ASA de Arapiraca, de Alagoas, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, às 17h, de olho no triunfo para alcançar o 6º ponto e assumir a liderança.

Já a Juazeirense enfrenta o Sergipe, no domingo, 27, às 17h, no Batistão, em duelo válido pelo mesmo grupo, mas precisando vencer para deixar a lanterna, já que ainda não pontuou na competição.

Veja a pontuação e posição dos baianos o grupo D:

3º lugar: Jequié; 3 pontos; 1 jogo

4º lugar: Barcelona; 1 ponto; 1 jogo

8º lugar: Juazeirense; 0 pontos; 1 jogo