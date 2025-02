Barcelona de Ilhéus acerta com novo treinador e executivo de futebol

Adriano de Souza, novo técnico do Barcelona de Ilhéus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após rescindir de forma amigável com Sérgio Araújo, a diretoria do Barcelona de Ilhéus agiu rápido e contratou um novo treinador. A Onça Pintada acertou com o técnico Adriano de Souza, que iniciou o Baianão no Atlético de Alagoinhas e foi trocado após a primeira partida. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Esportiva e confirmada pelo Portal A TARDE.

Além da contratação de Adriano, o Barça acertou o retorno de Armando Filho para o cargo de executivo de futebol. O profissional também estava no Atlético de Alagoinhas e deixou o clube por divergências de ideias com o presidente Albino Leite.

Armando Filho, executivo de futebol está de volta ao Barcelona de Ilhéus | Foto: Divulgação

Natural de Recife, Adriano de Souza Santos tem 40 anos e iniciou a carreira de treinador no time Sub-17 do Náutico. Ele acumula passagens por Pombal-PB, Vitória das Tabocas-PE, Foz do Iguaçu-PR e América-PE, além de comandar o time Sub-17 do Cruzeiro. Ele foi auxiliar técnico do Aymorés-MG e Campinense-PB.

Adriano de Souza terá como desafios pela Onça Pintada além do Campeonato Baiano, as disputas da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.