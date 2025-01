Barcelona tropeça com Getafe e soma quatro jogos sem vencer em La Liga

Barcelona fica no empate contra Getafe - Foto: THOMAS COEX/ AFP

Na terceira colocação do Campeonato Espanhol, o Barcelona deixou escapar dois pontos importantes ao empatar com o Getafe em 1 a 1 na tarde deste sábado, 18, em partida válida pela 20ª rodada. A equipe blaugrana saiu na frente, com o lateral Jules Kounde, mas viu Arambarri empatar ainda na primeira etapa.

Agora, o Barça está cinco pontos atrás do Atlético, mas o Real Madrid, segundo colocado, terá a oportunidade de assumir a liderança se vencer o Las Palmas neste domingo, 19. O duelo será no Santiago Bernabéu, às 12h15.

Apesar da pressão, o Getafe conseguiu se defender bem para segurar o resultado. E o Barcelona, com mais de 80% de posse de bola, empilhou chances até o apito final.

"Estamos decepcionados por não termos feito mais gols. Dá para ver como é difícil jogar aqui em Getafe. Eles se defendem bem. Criamos chances, mas não acertamos. Temos que continuar", declarou após a partida o técnico do Barça, Hansi Flick.