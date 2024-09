Barcelona vence mais uma e segue firme na liderança da LALIGA

Lamine Yamal, do Barcelona - Foto: Lluis Gene | AFP

Cinco vitórias em cinco jogos e liderança isolada: o Barcelona de Hansi Flick continuou seu início de temporada perfeito neste domingo, 15, ao golear o Girona por 4 a 1 fora de casa, na 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com seus 15 pontos, o Barça tem quatro de vantagem sobre Real Madrid (2º) e Villarreal (3º), ambos com 11 após suas respectivas vitórias no sábado sobre Real Sociedad (2-0) e Mallorca (2-1).

"Estamos nos preparando muito bem para cada jogo. Tem que ir passo a passo, mas sem dúvidas estamos em um bom momento e temos que continuar assim. Agora não podemos parar", declarou Flick ao canal Movistar.

Atlético afunda Valencia na lanterna

No último jogo do dia, o Atlético de Madrid afundou o Valencia na lanterna do campeonato ao vencer no estádio Metropolitano por 3 a 0 e chegou aos mesmos 11 pontos do Real Madrid na tabela.

O atacante argentino Julián Álvarez, que chegou no início da temporada vindo do Manchester City, marcou seu primeiro gol pelo Atlético ao fechar o placar nos acréscimos (90'+4).

Antes, o time 'colchonero' já havia construído a vitória com o inglês Cono Gallagher (39') e o francês Antoine Griezmann (54').

"Estou feliz pela vitória e pelo gol, serve para dar confiança. Não senti pressão porque o gol chegaria, é uma consequência do jogo e é preciso estar sempre preparado", disse Álvarez ao Movistar.

Com o resultado, o Valencia fica na lanterna e segue sem vencer no campeonato, com um empate e três derrotas em quatro rodadas.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao subiu para a oitava posição na tabela ao vencer o Las Palmas (19º) por 3 a 2.

Jogando fora de casa, o Athletic ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo com a expulsão de Mikel Jauregizar (55'), quando vencia por 2 a 0, mas conseguiu segurar a pressão do vice-lanterna para sair com os três pontos.

Mais cedo, no primeiro jogo do dia pelo Campeonato Espanhol, o Celta venceu o Valladolid por 3 a 1, resultado que coloca o time de Vigo provisoriamente na quarta posição.