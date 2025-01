Botafogo domina indicações ao prêmio Rei da América; Messi finalista

Jogadores do Botafogo comemorando - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história, o Botafogo dominou a lista de finalistas para o prêmio Rei da América. Dos cinco indicados, Luiz Henrique, o venezuelano Jefferson Savarino e o argentino Thiago Almada seguem em busca do título pessoal. Além deles, o craque Lionel Messi, do Inter Miami, e o uruguaio Léo Fernández, do Peñarol, completam a lista.

O grande do vencedor prêmio será conhecido no dia 31 de dezembro, através do jornal uruguaio "El País".

Com a conquista do principal título do continente, os atletas são favoritos a vencerem o prêmio. Além das atuações pelo Glorioso, Luiz Henrique, Almada e Savarino também acumulam convocações para as suas respectivas seleções.

Todos os vencedores do prêmio de Rei da América no século:

2023 - Cano (ARG) - Fluminense

2022 - Pedro (BRA) - Flamengo

2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate

2020 - Marinho (BRA) - Santos

2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo

2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate

2017 - Luan (BRA) - Grêmio

2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional

2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate

2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate

2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG

2012 - Neymar (BRA) - Santos

2011 - Neymar (BRA) - Santos

2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional

2009 - Verón (ARG) - Estudiantes

2008 - Verón (ARG) - Estudiantes

2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México

2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo

2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians

2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2002 - Cardozo (PAR) - Toluca

2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors

2000 - Romário (BRA) - Vasco