Brasil é massacrado pela Argentina no Sul-Americano Sub-20

Meia Etcheverri foi o destaque dos hermanos com dois gols na goleada sobre o Brasil

A estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-20 não poderia ser pior. Na noite desta sexta-feira, 24, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes foi humilhada pela Argentina por 6 a 0, no Estádio Miguel Delgado, em Valência, na Venezuela.

A derrota foi histórica, já que o time canarinho nunca perdeu por mais de três gols de diferença na competição. Vale salientar que o Brasil é o atual campeão e o maior vencedor do Sul-Americano da categoria, com 12 títulos conquistados até então.

O time verde e amarelo sofreu três gols em 10 minutos e não esboçou reação diante de uma Argentina avassaladora na partida. Os gols do jogo foram marcados por Ian Subiabre, Echeverri (duas vezes), Igor Serrote (contra), Agustín Ruberto e Santiago Hidalgo.

A derrota acachapante colocou o Brasil em último no grupo B. O próximo adversário será a Bolívia, neste domingo, 26, às 18, no mesmo estádio. Vale destacar que os três primeiros colocados avançam para o hexagonal final.