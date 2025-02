Relembre o último atleta do Bahia que deu 3 assistências em único jogo

Ademir, camisa 7 do Bahia - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Os 30.799 torcedores que compareceram na Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 23, esperavam uma boa atuação dos novos contratados e talvez não contavam com a grande partida do atacante Ademir. O camisa 7 distribuiu com três assistências e cobrou a falta que deu origem ao terceiro gol do Bahia, se firmando como o melhor jogador da goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa.

O grande feito do 'Fumacinha', como é carinhosamente chamado pelos torcedores tricolores, não acontecia desde 2020 no Esquadrão de Aço. Antes do atacante, o último jogador que contribuiu com três passes para gols no mesmo jogo foi o meia Daniel. Os dados são do perfil 'ECBahiaNúmeros', no X.

Na ocasião, o camisa 8 deu assistências para os gols de Gregore, Fessin e Gilberto, na goleada do Bahia diante do Melgar, do Perú, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana daquele ano.

Gilberto, Gregore e Fessin, autores dos gols do Bahia contra o Melgar, em 2020 | Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A atuação de Ademir fica ainda mais marcante se contabilizar o passe para gol do terceiro tento do Bahia, que foi marcado por Allan James, jogador do próprio Sampaio Corrêa, que desviou contra a própria trave.

O último atleta que contribuiu com quatro assistências no mesmo jogo foi Allan, na goleada por 10 a 2 sobre o Confiança, pela Copa do Nordeste de 2002. Sérgio Alves, Aciolly e Notato (duas vezes) balançaram as redes na ocasião.