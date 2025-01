Brasil reduz em 73% casos de manipulação no futebol, aponta relatório

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao lado do Oficial de Integridade da CBF, Eduardo Gussem - Foto: Leandro Lopes/CBF

A Sportradar, líder global em tecnologia esportiva, divulgou nesta quinta-feira, 9, um relatório anual que aponta uma queda expressiva nos casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Em 2024, a empresa alemã identificou apenas quatro partidas suspeitas organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que representa uma redução de 73% em comparação com o ano anterior. Esses casos representam apenas 0,18% do total de jogos realizados pela entidade no país.

Em 2023, a Sportradar havia registrado 15 partidas suspeitas em competições da CBF. Em todo o Brasil, o número de jogos suspeitos também apresentou uma queda significativa, com uma redução de 48% em relação ao ano passado. De acordo com o relatório, o país registrou 57 partidas suspeitas em 2024, uma diminuição de 53 casos em comparação com 2023. Notavelmente, o Brasil deixou de ser o país com o maior número de partidas suspeitas no futebol, conforme apontado pela empresa.

Leia mais:

>> Herói da Juazeirense, goleiro vibra com classificação: "Emoção"

>> Bahia avalia com cautela a negociação por Willian José

>> CBF exclui clássicos estaduais na primeira fase da Copa do Nordeste

"Notavelmente, em 2024, o Brasil experimentou um declínio significativo no número de partidas de futebol suspeitas, com 53 casos detectados a menos em comparação ao ano anterior. Com isso, o Brasil deixou de ser o país com maior número de partidas suspeitas no futebol. Das 57 partidas de futebol suspeitas registradas no Brasil, apenas quatro ocorreram em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que representa apenas 0,18% do total de partidas supervisionadas pela CBF”, informa o relatório da Sportradar.

A queda no Brasil é ainda mais significativa quando comparada aos números globais. A Sportradar identificou um total de 1.108 jogos suspeitos em 12 esportes ao redor do mundo em 2024, o que representa uma redução de 17% em relação ao ano passado. Essa diminuição no Brasil foi quase três vezes maior do que a registrada mundialmente, o que demonstra os avanços no combate à manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Em reação ao relatório, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comemorou os resultados, destacando os esforços contínuos na luta pela integridade do futebol no país. “Esse relatório revela que estamos no caminho certo da luta pela integridade do futebol desde o início da nossa gestão. Os resultados são a prova do trabalho sério de todos os envolvidos no futebol brasileiro contra a manipulação do esporte", afirmou o dirigente.