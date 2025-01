Herói da Juazeirense, goleiro vibra com classificação: "Emoção"

Goleiro Jaílson comemora a classificação da Juazeirense na Copa do Nordeste

Herói na classificação da Juazeirense para a fase de grupos da Copa do Nordeste foi o goleiro Jaílson. Na decisão por pênaltis contra o ASA, ele defendeu duas cobranças e garantiu o Cancão de Fogo na Lampions.

Emocionado, Jaílson celebrou a classificação e enalteceu o trabalho do preparador de goleiros da Juazeirense Clailton Ribeiro. Mesmo extasiado, ele já projeta a estreia do time no Baianão.

"Emoção. Só agradecer ao professor Clailton, já que a última partida foi difícil para mim. Graças a Deus a gente trabalhou esses dois dias. Esse velhinho aqui [Clailton], aprendi muito com ele. É o melhor treinador de goleiro que eu já trabalhei. Agora é só manter os pés no chão, porque no domingo tem Campeonato Baianão, mas agora é comemorar. Juazeirense está Copa do Nordeste", declarou o arqueiro".

Agora o Cancão de Fogo gira a chave e foca sua atenção para a estreia do estadual. A equipe enfrenta o Jequié fora de casa, neste domingo, 12, às 18h30, no Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão.