Brasil x México: descubra onde assistir ao jogo e prováveis escalações

Seleção Brasileira Feminina volta a campo neste sábado contra a seleção do México - Foto: AFP

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo neste sábado, 7, para enfrentar o México em mais um amistoso internacional. A bola rola às 20h (de Brasília) no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, em confronto que encerra a série de jogos da equipe nesta Data Fifa.

O duelo faz parte da preparação da equipe comandada por Arthur Elias para os próximos compromissos da temporada e também serve como teste de formação e elenco antes das próximas competições.

Onde assistir Brasil x México ao vivo

A partida entre Brasil e México terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas.

SporTV (TV fechada)

GE TV (YouTube)

A bola rola às 20h (horário de Brasília) diretamente da Cidade do México.

Como chegam as seleções

A Seleção Brasileira Feminina chega para o confronto após resultados diferentes nos dois primeiros amistosos da Data Fifa. A equipe goleou a Costa Rica por 5 a 2, mas depois sofreu uma derrota por 2 a 1 para a Venezuela, em partida na qual o técnico Arthur Elias promoveu mudanças no time titular.

A tendência agora é que a equipe entre em campo com uma formação mais forte para testar o desempenho contra um adversário considerado mais competitivo.

Já a Seleção Mexicana Feminina chega embalada após uma goleada por 7 a 0 sobre Santa Lúcia nas Eliminatórias da Concacaf W. Jogando em casa e com o apoio da torcida, a equipe tenta confirmar a boa fase diante da seleção brasileira.

O último encontro entre as duas seleções terminou com vitória brasileira. Na semifinal da Copa Ouro de 2024, o Brasil venceu por 3 a 0, com gols de Adriana Leal, Antonia e Yasmin.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jheniffer (Jaqueline Ribeiro) e Bia Zaneratto.

México: Blanca Félix; Kenti Robles, Kimberly Rodríguez e Rebeca Bernal; Aaliyah Farmer, Nicolette Hernández, Fátima Servín, Scarlett Camberos e Lizbeth Ovalle; Alicia Soto e Charlyn Corral.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do início da partida.