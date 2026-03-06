Rodrygo, jogador do Real Madrid, é acusado de agressão física

Rodrygo em campo pelo Real Madrid - Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Um homem de 32 anos acusou o jogador do Real Madrid, Rodrygo Goes, de agressão durante uma festa realizada no dia 1º de janeiro de 2026. A vítima, que prefere não ser identificada, afirma que sofreu torção de um dedo da mão direita e do pé direito, entre outros ferimentos.

O que aconteceu?

Segundo o brasileiro, que mora em Madri, sua esposa foi levar um amigo até o local da festa. O homem retornou ao local em busca de encontrá-los cerca de duas horas depois e conseguiu entrar no espaço após ser liberado por um funcionário.

As agressões teriam começado assim que ele e a esposa se dirigiam para a saída, quando supostamente Rodrygo e amigos que o acompanhavam viram o celular da vítima e tentaram arrancá-lo à força, como consta na denúncia apresentada.

Envolvidos na briga

A denúncia ainda apresenta os nomes dos sete amigos de Rodrygo envolvidos na confusão que acompanhavam o jogador:

"Quando se dirigia à saída do espaço, foi abordado rapidamente por Caio Prazeres, Mario Leite, Marcelo Tadeu, Julio Vercoza, Richard Santos, Digga Santos e Ewerton Neves que, por ordem e instruções de Rodrygo Goes, o empurraram contra a parede, agarrando-o pelo pescoço e tentando subtrair o celular. O denunciante recebeu, neste momento, numerosos golpes em diversas partes do corpo, não sabendo precisar nem quantos, nem quais foram os denunciados que o atingiram. Diante da agressão, ele reagiu levantando os braços, sem rebater ou devolver os golpes recebidos em nenhum momento."

De acordo com o relato, o homem precisou ficar 36 dias afastado do trabalho e iniciou sessões de terapia após o ocorrido.