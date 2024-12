Brasileiro rescinde contrato para se dedicar ao filho com autismo

Fransérgio durante coletiva - Foto: Divulgação/Marítimo

Como um exemplo de responsabilidade e afeto, o volante brasileiro Fransérgio, anunciou a sua saída do Marítimo, de Portugal, para se dedicar ao filho com autismo. Nesta terça-feira, 26, o atleta anunciou a rescisão de contrato com a equipe portuguesa, onde estava desde junho deste ano.

Durante a coletiva, Fransérgio deu um depoimento emocionante, revelando que o filho, Pedro, teve um retrocesso em relação ao Transtornos do Espectro autista (TEA). Desta maneira, pensando na família, o jogador anunciou a decisão.

"O meu Pedro precisa de muito mais do que tem aqui na Ilha (da Madeira) e no Brasil eu tenho esses recursos. Nos quatro meses em que estive aqui, o meu filho Pedro regrediu muito. Para mim, o que faz sentido é a minha família. Peço desculpa aos meus companheiros, aos torcedores e à estrutura oferecida, mas não consigo continuar a ajudar dentro de campo", disse o volante.

Em fala, o brasileiro relembrou uma conversa que teve com a esposa, analisando a possibilidade de permanecer em Portugal, enquanto a família retornaria para o país de origem.

"A minha esposa colocou a possibilidade de ela ir com as crianças (para o Brasil) e eu ficar até janeiro, quando abre a janela (de inverno), para dar algum tempo ao clube, mas eu não posso deixá-la voltar sozinha por uma coisa que é nossa", contou Fransérgio.

Na carreira de atleta, o brasileiro teve passagens por Coritiba, Braga (Portugal), Bordeaux (França), Athletico, Paraná Clube, Internacional, Criciúma, Ceará e Guaratinguetá. Seu contrato com o Marítimo seria até 2026.