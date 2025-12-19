Menu
FUTEBOL
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

Caminho já desenhado para a final da UEFA Women's Champions League

Com final marcada para maio de 2026 em Oslo, sorteio define confrontos dos playoffs e chaveamento até a taça.

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/12/2025 - 7:00 h
Imagem ilustrativa da imagem Caminho já desenhado para a final da UEFA Women's Champions League

Em sorteio realizado nesta quinta-feira, 18, o chaveamento do mata-mata até a final da Champions League Feminina foi definido. As 12 equipes que seguem na disputa pela taça mais importante da Europa já conhecem seus adversários no caminho rumo à decisão, que será disputada em Oslo, na Noruega.

Jogadora do Chelsea comemorando título
Jogadora do Chelsea comemorando título | Foto: Divulgação

Quatro times já garantiram vaga direta nas quartas de final devido às melhores campanhas na fase de liga: Barcelona, Lyon, Chelsea e Bayern de Munique, classificados da primeira à quarta colocação, respectivamente.

Os outros oito clubes passarão por uma etapa de playoffs. O sorteio dividiu as equipes em potes de acordo com a classificação: Arsenal e Manchester United enfrentam, respectivamente, OH Leuven e Atlético de Madrid. O mesmo critério se aplicou ao Real Madrid e à Juventus, que enfrentarão Paris FC ou Wolfsburg.

Bola da Champions League feminina
Bola da Champions League feminina | Foto: Divulgação

Confira os confrontos e o chaveamento:

Playoffs:

  • Atlético de Madrid x Manchester United
  • Paris FC x Real Madrid
  • OH Leuven x Arsenal
  • Wolfsburg x Juventus

Quartas de Final:

  • Bayern de Munique x (Atlético de Madrid ou Manchester United)
  • Barcelona x (Paris FC ou Real Madrid)
  • Chelsea x (OH Leuven ou Arsenal)
  • Lyon x (Wolfsburg ou Juventus)

Semifinais:

  • Vencedor da Quarta 1 x Vencedor da Quarta 2
  • Vencedor da Quarta 3 x Vencedor da Quarta 4

Final:

  • Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

A grande final do torneio será no dia 23 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo. Esta será a primeira final feminina de clubes da UEFA disputada na Noruega — o país já havia sediado a Supercopa Europeia masculina em 2016, na cidade de Trondheim.

