CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
Caminho já desenhado para a final da UEFA Women's Champions League
Com final marcada para maio de 2026 em Oslo, sorteio define confrontos dos playoffs e chaveamento até a taça.
Por Valdomiro Neto
Em sorteio realizado nesta quinta-feira, 18, o chaveamento do mata-mata até a final da Champions League Feminina foi definido. As 12 equipes que seguem na disputa pela taça mais importante da Europa já conhecem seus adversários no caminho rumo à decisão, que será disputada em Oslo, na Noruega.
Quatro times já garantiram vaga direta nas quartas de final devido às melhores campanhas na fase de liga: Barcelona, Lyon, Chelsea e Bayern de Munique, classificados da primeira à quarta colocação, respectivamente.
Os outros oito clubes passarão por uma etapa de playoffs. O sorteio dividiu as equipes em potes de acordo com a classificação: Arsenal e Manchester United enfrentam, respectivamente, OH Leuven e Atlético de Madrid. O mesmo critério se aplicou ao Real Madrid e à Juventus, que enfrentarão Paris FC ou Wolfsburg.
Confira os confrontos e o chaveamento:
Playoffs:
- Atlético de Madrid x Manchester United
- Paris FC x Real Madrid
- OH Leuven x Arsenal
- Wolfsburg x Juventus
Quartas de Final:
- Bayern de Munique x (Atlético de Madrid ou Manchester United)
- Barcelona x (Paris FC ou Real Madrid)
- Chelsea x (OH Leuven ou Arsenal)
- Lyon x (Wolfsburg ou Juventus)
Semifinais:
- Vencedor da Quarta 1 x Vencedor da Quarta 2
- Vencedor da Quarta 3 x Vencedor da Quarta 4
Final:
- Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2
A grande final do torneio será no dia 23 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo. Esta será a primeira final feminina de clubes da UEFA disputada na Noruega — o país já havia sediado a Supercopa Europeia masculina em 2016, na cidade de Trondheim.
