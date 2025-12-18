Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Cyro Novais (MDB) esteve em estádio e viu perda do título Intercontinental do seu time do coração

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/12/2025 - 11:12 h | Atualizada em 18/12/2025 - 11:30
Prefeito Cyro Novais (MDB) - à esq. -esteve em Doha, no Catar, acompanhando a final entre PSG x Flamengo
Prefeito Cyro Novais (MDB) - à esq. -esteve em Doha, no Catar, acompanhando a final entre PSG x Flamengo -

O prefeito da cidade de Serrinha (centro-norte da Bahia), Cyro Novais (MDB), foi flagrado pela transmissão oficial da FIFA acompanhando a partida entre Flamengo x Paris Saint-Germain (FRA), pela final do Intercontinental de Clubes, disputado no Catar.

O duelo entre brasileiros e franceses aconteceu na tarde de quarta-feira, 17, e após empate no tempo normal e na prorrogação, por 1x1, o título ficou com os europeus que venceram no pênaltis por 2x1. O destaque foi para o goleiro Safonov, que defendeu quatro cobranças.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, distante mais de 10 mil km da "Capital da Vaquejada", o emedebista foi visto no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, ao lado de outros torcedores do rubro-negro carioca antes de a partida começar.

Leia Também:

Vítimas de violência doméstica têm direito a auxílio do INSS
Wagner rebate aliados após aprovação de PL que reduz pena de Bolsonaro
De réu no STF a alvo da PF: as polêmicas do senador Weverton Rocha

Veja vídeo

Sem registros da viagem

Apesar de se declarar torcedor apaixonado do time comandado por Filipe Luís, o gestor não fez qualquer registro da sua viagem ao Oriente Médio em seu perfil no Instagram. A última publicação no feed de Cyro foi parabenizando a posse de José Reginaldo Nogueira como desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Nos stories, a última postagem foi sobre as novas praças entregues na zona rural do município, que fica distante 184 km de Salvador. Após o "flagra", a repercussão entre os moradores da cidade foi grande, que comentaram a presença do prefeito na partida.

Detalhes da viagem

Em tempo: uma passagem entre Salvador e Doha (Catar) pode custar a partir de R$ 10.459, conforme uma pesquisa feita no site Skyscanner.

A viagem pode durar 26h30. O avião parte da capital baiana com destino a Guarulhos, em São Paulo e, de lá, segue para o aeroporto de Londres, na Inglaterra. Após conexão na capital inglesa, o deslocamento segue até Doha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cyro Novais flamengo Prefeitura de Serrinha serrinha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito Cyro Novais (MDB) - à esq. -esteve em Doha, no Catar, acompanhando a final entre PSG x Flamengo
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Prefeito Cyro Novais (MDB) - à esq. -esteve em Doha, no Catar, acompanhando a final entre PSG x Flamengo
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Prefeito Cyro Novais (MDB) - à esq. -esteve em Doha, no Catar, acompanhando a final entre PSG x Flamengo
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Prefeito Cyro Novais (MDB) - à esq. -esteve em Doha, no Catar, acompanhando a final entre PSG x Flamengo
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x