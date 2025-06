Campeonato Baiano Série B: confira os jogos da 6ª rodada

Itabuna segue firme na ponta da Série B do Campeonato Baiano com 100% de aproveitamento - Foto: Lucas Pena / Itabuna EC

A sexta rodada do Campeonato Baiano da Série B será disputada neste fim de semana e promete movimentar a briga tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Ao todo, cinco partidas estão programadas, sendo duas neste sábado, 29, e as outras três no domingo, 30.

A abertura da rodada acontece às 15h do sábado, com o duelo entre Fluminense de Feira e Teixeira de Freitas, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Touro do Sertão é o terceiro colocado com oito pontos, enquanto o time do extremo sul baiano amarga a lanterna ainda sem vencer, somando um ponto.

No mesmo horário, Grapiúna e Bahia de Feira se enfrentam no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Penúltimo colocado e sem saber o que é vencer, o Bem-Te-Vi do Sul faz camanha ruime tem apenas um pontinho. Já o Tremendão é o vice-líder do estadual, com 11 pontos somados e ainda invicto.

No domingo, a rodada será encerrada com três jogos simultâneos, às 15h. Vitória da Conquista e SSA FC se encontram no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. O Bode fecha o G-4, com oito pontos. A pantera soteropolitana tem cinco pontos e quer embolar a briga pela zona de classificação.

No estádio José Rocha, em Jacobina, um duelo soteropolitano entre Leônico e Galícia. O Moleque Travesso é o oitavo colocado com quatro pontos. A um ponto do G-4, o Demolidor de Campeões é o sexto com seis.



Em Feira de Santana, o líder invicto Itabuna pega o Ypiranga no Joia da Princesa. Com 100% de aproveiramento, o Dragão do Sul tem 15 pontos somados. Na porta do G-4 e sustentando a invencibilidade, o Mais Querido é o quinto colocado com seis pontos.

Confira os jogos da 6ª rodada do Baianão Série B:

- Sábado, 31/05

▪ 15h – Fluminense de Feira x Teixeira de Freitas – Joia da Princesa, em Feira de Santana ▪ 15h – Grapiúna x Bahia de Feira – Mário Pessoa, em Ilhéus

Domingo, 01/06