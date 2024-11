CBF define que Brasileirão 2025 terá início no dia 29 de março

Brasileirão será mais longo em 2025 e estaduais terão datas reduzidas - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o Brasileirão 2025 terá início em 29 de março. A confirmação será realizada nesta segunda-feira, 11, quando o calendário da próxima temporada será divulgado pela entidade máxima do futebol nacional.

Com a antecipação da Série A, já que começava em abril nos últimos anos, o calendário do Brasileirão será interrompido durante o Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá de 15 de junho e 13 de julho.

A competição terá a participação de quatro equipes brasileiras nos Estados Unidos: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o campeão da Libertadores, que sairá do confronto entre Botafogo e Atlético-MG.

Com isso, os campeonatos estaduais serão reduzidos em relação a datas, sendo iniciados em janeiro e com término previsto para o dia 26 de março. As Federações estaduais aprovaram as modificações da CBF. A única que não concordou foi a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com as modificações, a CBF visa preservar as Datas Fifa (janelas com jogos internacionais de seleções) e evitar que jogos de clubes e seleções se choquem.