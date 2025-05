CBF e Ministério da Justiça discutem ações no combate ao racismo

CBF e Ministério da Justiça e Segurança Pública debatem ações para combater o racismo no esporte - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deram um importante passo na luta contra o racismo. O presidente Ednaldo Rodrigues se reuniu com integrantes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) para debater estratégias integradas de combate ao racismo no esporte e na sociedade.

O encontro aconteceu em Brasília e contou com a presença do presidente do CNPCP, Douglas de Melo Martins, além dos conselheiros Bruno César Salvio e Maurício Dieter.

Representantes da diretoria da CBF também participaram da discussão, que girou em torno do fortalecimento de políticas públicas e ações educativas voltadas ao enfrentamento de práticas discriminatórias, sobretudo no ambiente esportivo.

Casos recentes de racismo no esporte

Em dezembro de 2024, Quatro jogadoras do River Plate foram presas por injúria racial, durante um jogo contra o Grêmio, no Canindé, pela Brasil Ladies Cup. A partida ficou marcada por uma confusão generalizada após um gesto racista de Candela Díaz, do time argentino, ainda no primeiro tempo. A atleta imitou um macaco em direção a um dos gandulas.

Após as jogadoras gremistas comprarem a briga do gandula, outras ofensas raciais teriam acontecido. Segundo o técnico do Grêmio, atletas brasileiras foram chamadas de “macaca” e “negrita” pelas argentinas.

Em janeiro, o goleiro francês Maignan foi alvo de ofensas racistas da torcida da Udinese, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. Na hora do jogo, Maignan saiu de campo após ser ofendido de maneira consecutiva. O goleiro conversou com o árbitro e contou com a solidariedade dos seus companheiros de time. Minutos depois, todos retornaram e a partida continuou.

Em março, a vitória do Palmeiras por 3 a 0 do Cerro Porteño, no Paraguai, pela Conmebol Libertadores Sub-20, foi ofuscada. Durante a segunda etapa, aos 36 minutos, Figueiredo e Luighi, jovens promessas da base do Palmeiras, foram vítimas de atitudes racistas por parte da torcida do time adversário. A transmissão do jogo flagrou um homem imitando gestos de macaco em direção a Figueiredo, enquanto, em seguida, Luighi sofreu uma cusparada de outro torcedor.