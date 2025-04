Champions: Arsenal derruba Real Madrid e abre vantagem nas quartas

Declan Rice faz dois belos gols de falta e Arsenal constrói ótima vantagem contra o Real Madrid - Foto: Repdorução / Instagram / @arsenal

O Arsenal não tomou conhecimento do Real Madrid e aplicou um sonoro 3 a 0, nesta tarde desta terça-feira, 8, no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League.

Os Gunners brilharam na segunda etapa, quando marcaram por três vezes e abriram ótima vantagem no confronto.



O volante Declan Rice foi o nome da partida, marcando dois gols em cobranças de falta indefensáveis para Courtois. Merino completou o placar com um belo chute de fora da área, sacramentando o resultado contundente.

Com atuação abaixo, o goleiro Thibaut Courtois foi o destaque merengue e evitu uma goleada ainda maior com defesas decisivas. Do trio de ataque, Mbappé fobuscou criar oportunidades, enquanto os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo tiveram atuação apagada.

Com o resultado expressivo, o Arsenal leva ampla vantagem para o jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira, 16, às 16h, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Inter de Milão supera o Bayern em Munique

No outro jogo das quartas de final de Champions League, a Inter de Milão venceu o Bayern por 2 a 1, na Allianz Arena, em Munique, e abriu vantagem.

Os gols italianos foram parcados por Lautaro Martínez, com assistência do lateral-esquerdo brasleiro Carlos Augusto, e Frattesi, enquanto o ídolo bávaro Thomas Müller fez o de honra dos alemães.

O jogo de volta será na próxima quarta, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, às 16h.