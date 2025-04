Champions: saiba onde assistir Barcelona x Borussia Dortmund e PSG x Aston Villa

Barcelona e PSG buscam vaga na semi da Champions nesta terça, 15, após boa vantagem nos jogos de ida - Foto: INA FASSBENDER / AFP

A UEFA Champions League está a todo vapor e os jogos desta terça-feira, 15, agitam o mundo do futebol. Valendo vaga na semifinal da principal competição de clubes do mundo, Barcelona, PSG, Borussia Dortmund e Aston Villa entram em campo para decidir a vaga, mas com duas equipes em boa vantagem.

O Barcelona enfrenta a muralha alemã do Dortmund, no Signal Iduna Park, às 16h, com quatro gols de vantagem após goleada acachapante no primeiro jogo das quartas de final, mas apesar do resultado favorável, do outro lado está o atual vice-campeão europeu.

A equipe alemã precisa vencer por cinco ou mais gols de diferença caso queira avançar de forma direta, enquanto uma vitória por quatro gols leva a partida para a prorrogação. Quem avançar vai encarar, na próxima fase, o vencedor do confronto entre Inter de Milão e Bayern de Munique.

Já o PSG visita o Aston Villa, na Inglaterra, com dois gols de frente depois de vencer os ingleses por 3 a 1 no confronto de ida, também às 16h. No Villa Park, os franceses podem perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais da Uefa Champions League.

Vivendo a primeira temporada após a derrocada das grandes estrelas, o PSG ‘low profile’, com Dembelé, Barcola, Doué e Kvaratskhelia é a grande sensação das redes sociais, e sagrou-se campeão francês de forma antecipada. Quem vencer o duelo encara Arsenal ou Real Madrid na próxima fase.

Onde assistir a Borussia Dortmund x Barcelona?

A partida entre Borussia Dortmund e Barcelona terá transmissão da TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Barcelona:

O técnico Niko Kovac deve escalar: Kobel; Süle, Emre Can e Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson, Chukwuemeka e Gross; Beier e Guirassy.

O técnico Hansi Flick pode mandar a campo: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí e Gerard Martín; Pedri e De Jong; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha; Lewandowski.

Onde assistir a Aston Villa x PSG?

Aston Villa e PSG se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da MAX (streaming).

Prováveis escalações de Aston Villa e PSG:

A provável escalação do Aston Villa é: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Tielemans, Kamara e Rogers; McGinn, Ramsey e Rashford.

A provável escalação do PSG é: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.