Fifa inclui câmeras corporais nos árbitros para o Mundial de Clubes

Arbitragem do Mundial terá ainda 58 árbitros assistentes - Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras

A primeira edição do Super Mundial de Clubes da Fifa terá 35 juizes no quadro de arbitragem, e entre eles estarão os brasileiros Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio. Os nomes foram divulgados nesta segunda-feira, 14, juntamente com o anúncio da utilização de câmeras corporais pelos árbitros, além da aplicação de regras mais rígidas aos goleiros.

O Super Mundial, o primeiro com 32 times – incluindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras - . ocorrerá de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.



"Achamos que é uma boa chance de oferecer aos espectadores uma nova experiência, em termos de imagens feitas de uma perspectiva, de um ângulo de visão nunca oferecido antes", esclareceu Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Árbitros da Fifa. "Também tem um propósito em termos de treinamento de árbitros porque, é claro, ver o que o árbitro vê é importante na revisão pós-jogo", completou.

O Super Mundial será a primeira competição profissional da Fifa na carreira do catarinense Ramon Abatti Abel, de 35 anos. Em 2023, ele entrou em campo em quatro partidas do Mundial sub-20, na Argentina. Já o goiano Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos, já apitou quatro jogos da Copa do Mundo do Catar (2022), entre eles, o duelo França x Inglaterra, nas quartas de final, vencido pelos Les Blues por 2 a 1. Antes, Wilton já trabalhara em uma partida do Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos, em 2018.

A arbitragem do Mundial terá ainda 58 árbitros assistentes, sendo quatro deles brasileiros: Rafael Alves, Bruno Boschilia, Danilo Manis e Bruno Pires. Já na relação de árbitros de vídeo, estão 24 profissionais, nenhum do Brasil.

"Dentre os selecionados estão aqueles que têm o privilégio de fazer parte disso pela primeira vez, por isso tenho certeza de que todos os árbitros ficarão entusiasmados", afirmou Pierluigi Collina.

Quanto às novas normas estabelecidas aos goleiros, está a proibição de segurarem a bola por mais de oito segundos na reposição. Caso desrespeitem a regra haverá punição: o time adversário ganhará o direito de cobrar um escanteio.