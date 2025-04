Champions: saiba onde assistir Real Madrid x Arsenal e Inter x Bayern

Champions League define hoje os dois últimos semifinalistas - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Com Barcelona e PSG já classificados, a tarde desta quarta-feira, 16, decidirá os confrontos da semifinal da edição 2024/2025 da UEFA Champions League. Às 16h, Real Madrid e Arsenal e Inter de Milão e Bayern de Munique entram em campo para definir os classificados.

A partida entre Real Madrid e Arsenal é a mais esperada da rodada, com o clube Merengue precisando reverter uma vantagem de três gols de diferença caso queira avançar. Os Gunners podem empatar ou até mesmo perder por dois gols de diferença que ainda se classificam para a semifinal da competição.

Caso o Real Madrid consiga devolver o 3 a 0, a partida irá para a prorrogação. Persistindo o empate no agregado, a decisão será nos pênaltis. O Santiago Bernabéu será palco de mais uma noite mágica de Champions League?

No outro jogo da rodada, a Internazionale recebe o Bayern de Munique no estádio Giuseppe Meazza, após vencer os alemães fora de casa na primeira partida da eliminatória. Com isso, a equipe joga com a vantagem do empate, dentro de casa. Além disso, não perde desde fevereiro, fazendo 12 jogos desde então e ganhando nove deles.

Para o confronto de volta, o Bayern de Munique terá que reverter o resultado e vencer por dois gols de diferença para uma classificação direta, ou por um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis.

Transmissão Real Madrid x Arsenal

Onde assistir: Max (streaming).

Transmissão Inter de Milão x Bayern de Munique

Onde assistir: TNT (canal fechado) e Max (streaming).

Prováveis escalações Real Madrid x Arsenal

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rudiger e Fran García; Valverde e Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr.; Mbappé.

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Odegaard, Jorginho e Declan Rice; Saka, Merino e Martinelli.

Prováveis escalações Inter de Milão x Bayern de Munique

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro Martínez.

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Dier, Kim Min-jae e Stanisc; Kimmich, Goretzka, Olise, Raphaël Guerreiro e Sané; Harry Kane.