TV Bahia anuncia Rainan Peralva como novo narrador esportivo

Rainan Peralva foi anunciado durante o Jornal da Manhã - Foto: Reprodução / TV Bahia

A TV Bahia oficializou a chegada de Rainan Peralva como novo narrador esportivo da emissora durante a transmissão do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 16.

Peralva assume o posto que vinha sendo ocupado de forma interina por Danilo Ribeiro, após a saída e posterior reintegração de Thiago Mastroianni — desligado em fevereiro sob polêmica que gerou questionamentos jurídicos.

Agora, além de narrar partidas de Bahia e Vitória, Rainan será o novo apresentador do quadro esportivo no Jornal da Manhã, comandado por Ricardo Ishmael e Camila Oliveira.

Em sua despedida da TVE Bahia, onde atuou por seis anos, Rainan agradeceu pela trajetória construída.

“Sou muito grato ao que a TVE me proporcionou nos últimos 6 anos. Pude me experimentar em novas áreas, tive liberdade pra encontrar meu estilo próprio de narração e ganhei uma visibilidade absurda”, escreveu o comunicador na última segunda-feira, 15.

Na TVE, Rainan se destacou principalmente ao narrar os jogos do Campeonato Baiano desde a retomada das transmissões em 2021. Seu desempenho garantiu projeção estadual e abriu portas para o retorno ao Grupo Globo, onde já havia atuado como narrador do SporTV entre 2015 e 2019.

Nesse período, transmitiu partidas das Séries A e B do Brasileirão, MLS, estaduais e modalidades olímpicas, incluindo a cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Com passagens por Rádio Sociedade, Rádio Metrópole, Tudo FM, Transamérica, TV Aratu e Grupo Band, Rainan Peralva agora inicia sua segunda jornada no Grupo Globo, como reforço da TV Bahia nas transmissões esportivas e, eventualmente, como substituto de Danilo Ribeiro no comando do Globo Esporte em períodos de férias e folgas.