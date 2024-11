Com ex-Vitória contratado, Juazeirense confirma reforços para 2025

O ex-Vitória Adriano Pardal é o principal reforço da Juazeirense para 2025 - Foto: Dicvulgação / SD Juazeirense

A diretoria da Juazeirense já iniciou o planejamento para a temporada 2025. Na tarde desta terça-feira, 5, o Cancão de Fogo confirmou a renovação de contrato de alguns atletas e a contratação de reforços.

Vale destacar que após a boa campanha na Série D, o treinador João Carlos Ângelo e sua comissão técnica permanecem na equipe.

O clube do Norte do estado confirmou a contratação do goleiro Pedro Campanelli, destaque do CSE em 2024. Reforçam a defesa os zagueiros Eduardo Rosado, ex-Galícia, Bahia e Bahia de Feira, e Wesley, que estava no URT/MG. Além deles, Zé Romário renova contrato e permanece na equipe.

O volante Bino acertou a renovação. Destaque do CSE/AL na última temporada, o volante Trindade chega para compor a frente de zaga. Já Bruno Oliveira é o nome da lateral-esquerda. Ele estava no Camboriú-SC e foi formado no Criciúma.

O experiente Tata Baiano, que estava no CSE e com passagem por Barcelona de Ilhéus, reforça o ataque do Cancão. A novidade no setor é a chegada do experiente Adriano Pardal, formado na base do Vitória e com passagens por América-RN, Ceará e Remo. Ele defendeu também o Hajer Club, da Arábia Saudita.

A Juazeirense terá um calendário cheio em 2025, onde disputará o Campeonato Baiano, a Pré-Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro.