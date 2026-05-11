TÁ CHEGANDO A HORA!
Com Neymar e Estevão? Ancelotti define pré-lista para a Copa
Lista final com 26 nomes será divulgada no próximo dia 18 de maio
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, encaminhou à Fifa, nesta segunda-feira, 11, uma pré-lista com até 55 nomes de atletas que podem disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que começa no dia 11 de junho.
No próximo dia 18 (segunda-feira), o italiano fará a divulgação da lista final com os 26 nomes dentre os pré-selecionados.
Nesta primeira relação, aparecem nomes de atletas que estão em processo de recuperação de lesões ou estão jogando e sob avaliação do técnico. Entre os exemplos estão os atacantes Estevão (Chelsea/ING) e Neymar (Santos).
Nomes certos
Alguns nomes que estão na pré-lista já estão com o passaporte carimbado para a América do Norte — apenas uma lesão às vésperas do Mundial pode acabar com o sonho de um deles:
- Alisson (goleiro, Liverpool/ING)
- Danilo (lateral-direito, Flamengo)
- Marquinhos (zagueiro, PSG)
- Casemiro (meio-campo, Manchester United/ING)
- Bruno Guimarães (meio-campo, Newcastle/ING)
- Vini Jr (atacante, Real Madrid/ESP)
- Raphinha (atacante, Barcelona/ESP)
Além destes, outros nomes que agradam Carlo Ancelotti também devem estar na pré-lista e, consequentemente, no rol final dos convocados:
- Endrick (atacante, Lyon/FRA)
- Igor Thiago (atacante, Brentford/ING)
- Lucas Paquetá (meio-campo, Flamengo)
Zebras?
A pré-lista conta com alguns nomes apontados como surpresas, a exemplo do goleiro Carlos Miguel (Palmeiras). Além dele, outros jogadores que atuam no futebol brasileiro estão sob observação, incluindo o lateral-esquerdo do Bahia, Luciano Juba:
- Kaiki (lateral-esquerdo, Cruzeiro)
- Vitinho (lateral-direito, Botafogo)
- Fabrício Bruno (zagueiro, Cruzeiro)
O que vem depois?
Após a divulgação da lista final com os 26 nomes, o rol de convocados só poderá ser alterado até 24 horas antes do primeiro jogo do Brasil no Mundial — a equipe entra em campo contra o Marrocos no dia 13 de junho.
No entanto, isso vai ocorrer "em caso de lesão grave ou doença", desde que amparada por laudos médicos, inclusive da Fifa. No caso de goleiros, a mudança por motivo de lesão poderá ser feita a qualquer momento da Copa.
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Antes do duelo contra os africanos, a seleção brasileira ainda fará mais duas partidas:
- Brasil x Panamá, dia 31/05, no Maracanã, Rio de Janeiro — última partida antes da viagem para a América do Norte;
- Brasil x Egito, dia 06/06, em Cleveland, nos Estados Unidos.
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