Martelo batido? Ancelotti não descarta convocar Thiago Silva para Copa

Carlo Ancelotti deu entrevista sobre a possibilidade - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r

O técnico Carlo Ancelotti não descartou a chegada do zagueiro Thiago Silva na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A afirmação do treinador italiano foi dada ao jornal francês "L'Équipe".

O jogador está longe do elenco desde a eliminação para a Croácia, no Mundial de 2022. Ancelotti descartou que a idade avançada do defensor, atualmente com 41 anos, seja um critério de exclusão para o mundial.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ancelotti falou sobre longevidade no futebol europeu para justificar a manutenção do zagueiro no radar. O treinador mencionou atletas com quem trabalhou ou observou de perto para reiterar que o desempenho técnico se sobrepõe ao fator cronológico na montagem do elenco para o torneio.

“Nunca olho para a data de nascimento no passaporte. Todos os jogadores brasileiros podem aspirar a estar na lista para a Copa do Mundo. Portanto, não importa se ele tem 41 anos. Se merecer estar lá, estará. A idade não é um problema. Veja Maldini, que tinha quase 39 anos quando ganhou uma final de Champions League, ou Luka Modric, que tem 40 hoje”, declarou Ancelotti.

Além de avaliar as chances de retorno do defensor para a disputa do Mundial, o técnico italiano rasgou elogios à capacidade intelectual de Thiago Silva. Para Ancelotti, a convivência com grandes profissionais e a dedicação ao estudo do jogo credenciam o atual jogador a ter sucesso em uma futura transição para o cargo de treinador.

“Thiago será um ótimo treinador, disso não tenho dúvidas. Ele tem experiência, trabalhou com alguns treinadores realmente geniais durante a carreira, e não estou falando de mim. E ele trabalha muito duro. Fico muito feliz em saber que consegui inspirar alguns deles”, continuou o comandante da Seleção.

Thiago Silva já manifestou publicamente o desejo de seguir a carreira de técnico após a aposentadoria dos gramados. O zagueiro, inclusive, já iniciou os cursos de formação necessários para a nova profissão.