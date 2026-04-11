FUTEBOL
Martelo batido? Ancelotti não descarta convocar Thiago Silva para Copa
O jogador está longe do elenco desde a eliminação para a Croácia, no Mundial de 2022
O técnico Carlo Ancelotti não descartou a chegada do zagueiro Thiago Silva na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A afirmação do treinador italiano foi dada ao jornal francês "L'Équipe".
O jogador está longe do elenco desde a eliminação para a Croácia, no Mundial de 2022. Ancelotti descartou que a idade avançada do defensor, atualmente com 41 anos, seja um critério de exclusão para o mundial.
Ancelotti falou sobre longevidade no futebol europeu para justificar a manutenção do zagueiro no radar. O treinador mencionou atletas com quem trabalhou ou observou de perto para reiterar que o desempenho técnico se sobrepõe ao fator cronológico na montagem do elenco para o torneio.
“Nunca olho para a data de nascimento no passaporte. Todos os jogadores brasileiros podem aspirar a estar na lista para a Copa do Mundo. Portanto, não importa se ele tem 41 anos. Se merecer estar lá, estará. A idade não é um problema. Veja Maldini, que tinha quase 39 anos quando ganhou uma final de Champions League, ou Luka Modric, que tem 40 hoje”, declarou Ancelotti.
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Além de avaliar as chances de retorno do defensor para a disputa do Mundial, o técnico italiano rasgou elogios à capacidade intelectual de Thiago Silva. Para Ancelotti, a convivência com grandes profissionais e a dedicação ao estudo do jogo credenciam o atual jogador a ter sucesso em uma futura transição para o cargo de treinador.
“Thiago será um ótimo treinador, disso não tenho dúvidas. Ele tem experiência, trabalhou com alguns treinadores realmente geniais durante a carreira, e não estou falando de mim. E ele trabalha muito duro. Fico muito feliz em saber que consegui inspirar alguns deles”, continuou o comandante da Seleção.
Thiago Silva já manifestou publicamente o desejo de seguir a carreira de técnico após a aposentadoria dos gramados. O zagueiro, inclusive, já iniciou os cursos de formação necessários para a nova profissão.
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