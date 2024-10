Com show de Raphinha, Barcelona atropela o Young Boys na Champions

Raphinha chegou à seis gols e três assistências pelo Barcelona na temporada - Foto: Divulgação | Barcelona

O brasileiro Raphinha tem feito a diferença no Barcelona nesta temporada e, na tarde desta terça-feira, 1, o atacante contribuiu com um gol e uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre o Young Boys, da Suíça, em partida válida pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O centroavante Lewandowski - que balançou as redes duas vezes e chegou ao seu 96º gol pelo Barcelona - também contribuiu para o resultado, que marcou a primeira vitória do time catalão na Champions League. O zagueiro Iñigo Martínez e Camara, que marcou contra, foram os outros autores dos outros gols da partida, que ocorreu no estádio Olímpico Lluís Companys.

Com o triunfo, o Barcelona, que ocupa a décima posição na classificação da fase de liga da competição, chegou aos três pontos e terá um duro adversário pela frente: o Bayern de Munique. Com oito vitórias e um empate, a equipe alemã ainda não perdeu na temporada sob comando do técnico Vincent Kompany.

Confira os outros resultados da Liga dos Campeões desta terça-feira:

RB Salzburg 0 x 5 Stade Brestois

Stuttgart 1 x 1 Sparta Praga

Borussia Dortmunt 7 x 1 Celtic

PSV 1 x 1 Sporting

Slovan Bratislava 0 x 4 Manchester City

Leverkusen 1 x 0 Milan

Inter 4 x 0 Estrela Vermelha

Arsenal 2 x 0 PSG