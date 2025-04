Conmebol propõe Mundial com 64 seleções; entenda

Argentina, Paraguai e Uruguai sediam os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2030 - Foto: DANIEL DUARTE / AFP

Durante o 80º congresso ordinário da Conmebol, realizado nesta quinta-feira, 10, com representantes das federações filiadas, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, anunciou uma proposta ousada: ampliar excepcionalmente a Copa do Mundo de 2030 para 64 seleções.

A proposta será levada à Fifa como forma de tornar a edição do centenário da competição ainda mais especial. A primeira Copa do Mundo foi disputada em 1930, no Uruguai, e o desejo da Conmebol é transformar a celebração dos 100 anos em um evento verdadeiramente global.

“Estamos convencidos de que a comemoração do centenário será única, porque 100 anos só se comemoram uma vez. E é por isso que propomos, pela única vez, realizar este aniversário com 64 equipes, em três continentes simultaneamente. Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência global e para que ninguém neste planeta fique de fora desta celebração que, embora seja realizada em todos os lugares, é a nossa festa”, afirmou Domínguez.

A proposta supera o modelo de expansão já adotado pela Fifa. A partir da próxima edição, em 2026, a Copa passará a contar com 48 seleções. O torneio será realizado em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Já o Mundial de 2030 será sediado oficialmente por Espanha, Portugal e Marrocos, com partidas inaugurais em Argentina, Paraguai e Uruguai — uma forma de simbolizar as raízes sul-americanas da competição.