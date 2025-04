Jean Lucas revela pedido de Pulga no lance do gol do Bahia

Jean Lucas e Erick Pulga no lance do gol do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia fez história na noite desta quarta-feira, 9, ao conquistar sua primeira vitória internacional na Taça Libertadores da América, ao bater o Nacional-URU por 1 a 0 em pleno Gran Parque Central, em Montevidéu. O gol decisivo foi marcado por Erick Pulga, aos 19 minutos do segundo tempo, e teve uma participação curiosa e decisiva de Jean Lucas, que revelou detalhes do lance logo após a partida.

Em entrevista à ESPN, o camisa 6 contou como percebeu, pelo "rabo de olho", a aproximação de Pulga pedindo para ficar com a jogada:

"O Cauly foi tentar me achar ali. Eu vi no 'rabo de olho' que ele (Pulga) estava vindo. Eu abri as pernas e ele veio me gritando muito: 'sai, sai'. Vi que o homem estava bem colocado para finalizar e ele acertou um belo chute", relatou Jean Lucas.

A jogada sintetiza o entrosamento do elenco e o bom momento vivido por Erick Pulga, que chegou ao Bahia no início da temporada e, em menos de quatro meses, já é o jogador com mais participações em gols na equipe comandada por Rogério Ceni.

Jean Lucas também exaltou a atuação de Pulga e sua evolução no clube: "É um moleque que merece muito e vem nos ajudando e evoluindo a cada dia. Estou muito feliz por ele".

O meia também analisou o desempenho tático do Bahia, destacando a contribuição de Erick atuando mais recuado e a importância de voltar a vencer após três empates consecutivos:

"O Eric jogou hoje. É um jogador excepcional. Nos ajudou muito jogando de primeiro volante. Montamos um quadrado no meio de campo como a gente vem sempre jogando, construindo com a posse de bola e trabalhando de um lado para o outro. No primeiro tempo não trabalhamos muito e no segundo conseguimos girar a bola e conseguimos marcar o gol", explicou.

Sobre o resultado, Jean Lucas celebrou os três pontos conquistados fora de casa: “É muito importante estar vencendo sempre, principalmente após estarmos vindo de três empates. A gente falou ali no pré-jogo que nós tínhamos que vencer, até porque a Libertadores é um campeonato muito disputado”.

O Bahia agora soma quatro pontos no Grupo F e dá um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final da competição continental. O Esquadrão volta a campo no próximo domingo, 13, às 16h, quando enfrenta o Mirassol, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Libertadores, o próximo compromisso será contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no dia 24 de abril, também em Salvador, às 21h.