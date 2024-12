Corinthians bate o Cruzeiro, encosta no Bahia e entra na briga por G-7

Yuri Alberto comemora o gol da vitória do Corinthians diante do Cruzeiro - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

No feriado nacional do dia da Consciência Negra, Corinthians e Cruzeiro abriram a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, 20, o Timão derrotou a Raposa por 2 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A equipe comandada pelo argentino Ramon Díaz entrou na briga por uma das vagas para a Copa Libertadores de 2025.

Leia mais:

>> "Cinco finais", aponta Gabriel Xavier sobre reta final do Brasileirão

>> Sem jogar pelo Vitória desde 2022, meia é relacionado por Thiago Carpini

>> Após 'vazio' na Fonte Nova, CBF promete ingressos mais baratos

Os gols do jogo foram marcados na etapa inicial. Foram as redes para o alvinegro os atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto. Quem descontou para o time celeste foi Kaiki Bruno. No segundo tempo as equipes criaram oportunidades, especialmente os mandantes, porém sem êxito apesar da pressão.

Com o resultado positivo, o Timão agora salta para a 9ª posição na classificação, com 44 pontos somados e fica a três pontos do time mineiro e a dois do Bahia, que está na 8ª posição, com 46, e que encara o Palmeiras, às 18h, na Arena Fonte Nova.