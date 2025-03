CPI das Apostas aprova investigação de tio de Paquetá por suposta manipulação de jogos - Foto: MATEUS BONOMI, MATEUS BONOMI / AFP

A CPI das Apostas Esportivas, na sessão desta quarta-feira, 19, aprovou um pedido do senador Romário para investigar Bruno Tolentino, tio do meio-campista Lucas Paquetá, acusado de manipular jogos de futebol para lucrar com apostas. O pedido foi aprovado com o apoio de seis dos sete senadores presentes, que determinaram que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem as alegações contra Tolentino, suspeito de influenciar os cartões amarelos recebidos por Paquetá e o atacante Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia.

O pedido de Romário vem à tona em meio a um julgamento na Inglaterra, iniciado esta semana, onde Paquetá é acusado de buscar cartões amarelos intencionais na Premier League. “Eu espero que, se houver culpados, os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei”, afirmou Romário em entrevista à AFP após a aprovação do pedido, destacando a seriedade do caso.

A acusação contra Tolentino envolve manipulação de resultados em jogos de futebol com o intuito de beneficiar apostas esportivas, o que foi criticado por Romário. O ex-jogador, conhecido por sua trajetória no futebol mundial, reafirmou seu compromisso com o combate à corrupção e à manipulação de partidas, fazendo um apelo para as autoridades internacionais: "Espero que essas pessoas sejam banidas do futebol e, se houver culpa, que as punições sejam severas".