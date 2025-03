Dorival mantém mistério sobre escalação e cita Neymar

Técnico Dorival Júnior em treino da seleção brasileira antes de encarar a Colômbia - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O técnico Dorival Júnior manteve o mistério e não revelou a escalação da Seleção Brasileira para o duelo contra a Colômbia, válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o treinador confirmou que ainda há "uma ou duas dúvidas" em relação ao time titular, principalmente nos setores de meio-campo e ataque. A partida será disputada nesta quinta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Embora Dorival tenha evitado confirmar os nomes, ele afirmou que a formação que deverá ser escalada será semelhante à que circulou na imprensa, com alguns ajustes pontuais. "Estou tentando manter os jogadores nas posições em que jogam em suas equipes. Faço algumas alterações em função dos adversários, mas busco aproveitar o que eles já têm e fazem em suas equipes de origem", comentou o técnico. Ele ainda destacou a importância de coordenar as características dos jogadores para que eles possam se adaptar ao sistema de jogo da Seleção.

O atacante João Pedro, por exemplo, é citado por Dorival como alguém que tem "flutuado muito", desempenhando papéis tanto de homem de referência quanto de segundo atacante, e o treinador busca potencializar essas características dentro do coletivo.

Sobre a ausência de Neymar, que não estará em campo devido a um problema físico, o comandante da seleção ressaltou a importância do jogador para o esquema tático da equipe: “É natural que a gente monte todo um trabalho em cima de um jogador. Acabou não acontecendo por um problema, temos que respeitar isso e aguardar na torcida que ele se recupere logo”, afirmou Dorival.

Com isso, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar a Colômbia na quinta-feira, em busca de pontos importantes para continuar sua luta por uma vaga na Copa do Mundo. No momento, o Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias e pode terminar a Data Fifa na vice-liderança ou até mesmo em sétimo, dependendo dos resultados. Após o confronto contra os colombianos, o time nacional encara a Argentina, na próxima terça-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A provável escalação do Brasil para o duelo contra a Colômbia é a seguinte: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Raphinha e Rodrygo; Vini Jr. e João Pedro.