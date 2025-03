Claudine Tekes disputa Brasileiro Interclubes de Águas Abertas em SC

Apoiada pelo FazAtleta, nadadora de águas abertas baiana disputa torneio nacional com apoio da Sudesb - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A nadadora baiana Claudine Tekes, de 21 anos, já tem compromisso definido neste fim de semana. A atleta embarcou para Florianópolis, Santa Catarina, nesta quarta-feira, 19, onde se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Águas Abertas, que acontece de 21 a 23 de março, na cidade de Itajaí, no litoral catarinense.

O evento reúne atletas de alto rendimento em provas de 3km, 5km e 10km, incluindo nomes como Viviane Jungblut, nadadora olímpica nos Jogos de Paris 2024. Além disso, o torneio ocorre simultaneamente ao Troféu Marcelinha Cunha, voltado para categorias de base, e à Copa Brasil de Águas Abertas, que conta com distâncias de 1,5km, 2,5km e 4km, abrangendo nadadores desde o nível petiz até o sênior.

Claudine entra na água já no sábado, 22, às 08h05, para competir na prova de 3km. No domingp, 23, no mesmo horário, disputa a prova de 5km. A atleta viajou com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), por meio do programa FazAtleta, que garantiu as passagens aéreas. Com um histórico vitorioso na modalidade, ela mantém a expectativa de subir ao pódio.

“Eu tenho me preparado dia após dia, realizando treinos intensos na água e na academia. Estou com uma expectativa alta para subir no pódio geral dos 3km. Esse torneio é muito importante, porque quem se destaca consegue garantir vaga para disputar o mundial.”

A trajetória de Claudine nas maratonas aquáticas é marcada por conquistas expressivas. A nadadora já foi vice-campeã brasileira em 2017 e 2018, além de conquistar o terceiro lugar em 2019 no Campeonato Brasileiro de Águas Abertas. Desde os 14 anos, acumula prêmios, tendo sido eleita atleta destaque da FBDA em 2017. Entre suas conquistas, destaca-se o tetracampeonato da Travessia da Bahia de Todos os Santos (TBTS) e participações na Seleção Brasileira.

Apoiada pelo FazAtleta desde 2020, Claudine ressaltou a importância do incentivo recebido para continuar representando a Bahia nas competições.

"Estou grata por tudo que o Governo do Estado me oferece. Sem ele, eu não teria conquistado tudo que conquistei. O programa sempre esteve presente comigo em todas as viagens e competições. Levei o nome do FazAtleta e da Bahia comigo para todos os lugares que competi."