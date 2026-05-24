FUTEBOL
Craque do Manchester United quebra recorde no Campeonato Inglês
Meio-campista também foi eleito o melhor jogador da competição
O meia Bruno Fernandes, do Manchester United, chegou à marca de 21 assistências no Campeonato Inglês na vitória por 3 a 0 da equipe sobre o Brighton, neste domingo, 24, em partida válida pela última rodada da competição. O jogador português quebrou o recorde que pertencia a Thierry Henry e Kevin De Bruyne de mais assistências em uma única edição do torneio.
Além da assistência na partida deste domingo, o jogador também marcou o último gol da partida, chegando a nove tentos registrados ao longo da Premier League. Os bons números fizeram com que o camisa 8 do United fosse escolhido como o melhor jogador da competição.
Para além dos números, Bruno Fernandes também foi fundamental na campanha de recuperação do time ao longo do campeonato, que terminou com a equipe na terceira colocação da liga nacional.
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O ponto de virada da temporada foi a demissão do português Ruben Amorim e a chegada de Michael Carrick ao comando técnico da equipe, em janeiro deste ano.
Desde que o Carrick assumiu o time, na 22ª rodada, o Manchester United foi o time que mais conquistou pontos, com 11 vitórias, três empates e somente duas derrotas até então. Em meio a isso, Bruno Fernandes foi o principal nome da equipe dentro de campo.