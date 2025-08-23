Cristiano Ronaldo conquista marco histórico pelo Al-Nassr

Cristiano Ronaldo - Foto: WUN SUEN / AFP

Cristiano Ronaldo segue fazendo história no futebol mundial. Neste sábado, 23, o craque português marcou na decisão da Supercopa Saudita, contra o Al-Ahli, no Hong Kong Stadium, na Tailândia, e atingiu a impressionante marca de 100 gols com a camisa do Al-Nassr.

O gol histórico aconteceu após um lance polêmico na área do adversário. Em jogada de contra-ataque, a bola tocou no braço do zagueiro rival e o árbitro assinalou pênalti.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a frieza de sempre, Cristiano deslocou o goleiro e balançou as redes, garantindo um feito que reforça seu protagonismo no futebol asiático.

Números impressionantes pelo Al-Nassr

Desde que chegou ao time saudita, em 2023, Cristiano Ronaldo disputou 113 partidas e marcou seus 100 gols em cinco competições diferentes. Veja a relação:

Liga Profissional Saudita: 74 gols em 77 partidas

Copa do Rei Saudita: 3 gols em 7 partidas

Supercopa Saudita: 2 gols em 5 partidas

Champions Árabe: 6 gols em 6 jogos

Liga dos Campeões da AFC: 14 gols em 17 jogos

Além dos números expressivos, o português continua sendo peça fundamental para as conquistas do Al-Nassr, tanto em competições nacionais quanto internacionais.

O objetivo agora é ainda mais ambicioso. Cristiano já soma 938 gols na carreira e está a 62 tentos de alcançar a marca histórica de 1.000 gols, algo jamais visto no futebol moderno.