Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Cristiano Ronaldo conquista marco histórico pelo Al-Nassr

Jogador teve conquista durante a decisão da Supercopa Saudita, contra o Al-Ahli

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

23/08/2025 - 10:06 h
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo -

Cristiano Ronaldo segue fazendo história no futebol mundial. Neste sábado, 23, o craque português marcou na decisão da Supercopa Saudita, contra o Al-Ahli, no Hong Kong Stadium, na Tailândia, e atingiu a impressionante marca de 100 gols com a camisa do Al-Nassr.

O gol histórico aconteceu após um lance polêmico na área do adversário. Em jogada de contra-ataque, a bola tocou no braço do zagueiro rival e o árbitro assinalou pênalti.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Osvaldo vê evolução "nítida" no Vitória e enaltece garotos da base
Comentaristas aprovam pré-convocação de Jean Lucas: "Muito justo"
Entre racismo e machismo, Viola se torna voz contra o preconceito

Com a frieza de sempre, Cristiano deslocou o goleiro e balançou as redes, garantindo um feito que reforça seu protagonismo no futebol asiático.

Números impressionantes pelo Al-Nassr

Desde que chegou ao time saudita, em 2023, Cristiano Ronaldo disputou 113 partidas e marcou seus 100 gols em cinco competições diferentes. Veja a relação:

  • Liga Profissional Saudita: 74 gols em 77 partidas
  • Copa do Rei Saudita: 3 gols em 7 partidas
  • Supercopa Saudita: 2 gols em 5 partidas
  • Champions Árabe: 6 gols em 6 jogos
  • Liga dos Campeões da AFC: 14 gols em 17 jogos

Além dos números expressivos, o português continua sendo peça fundamental para as conquistas do Al-Nassr, tanto em competições nacionais quanto internacionais.

O objetivo agora é ainda mais ambicioso. Cristiano já soma 938 gols na carreira e está a 62 tentos de alcançar a marca histórica de 1.000 gols, algo jamais visto no futebol moderno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Al-Nassr cristiano ronaldo gol de Cristiano Ronaldo marco de Cristiano Ronaldo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cristiano Ronaldo
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Cristiano Ronaldo
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Cristiano Ronaldo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Cristiano Ronaldo
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x