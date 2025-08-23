FUTEBOL
Cristiano Ronaldo conquista marco histórico pelo Al-Nassr
Jogador teve conquista durante a decisão da Supercopa Saudita, contra o Al-Ahli
Por Luiz Almeida
Cristiano Ronaldo segue fazendo história no futebol mundial. Neste sábado, 23, o craque português marcou na decisão da Supercopa Saudita, contra o Al-Ahli, no Hong Kong Stadium, na Tailândia, e atingiu a impressionante marca de 100 gols com a camisa do Al-Nassr.
O gol histórico aconteceu após um lance polêmico na área do adversário. Em jogada de contra-ataque, a bola tocou no braço do zagueiro rival e o árbitro assinalou pênalti.
Leia Também:
Com a frieza de sempre, Cristiano deslocou o goleiro e balançou as redes, garantindo um feito que reforça seu protagonismo no futebol asiático.
Números impressionantes pelo Al-Nassr
Desde que chegou ao time saudita, em 2023, Cristiano Ronaldo disputou 113 partidas e marcou seus 100 gols em cinco competições diferentes. Veja a relação:
- Liga Profissional Saudita: 74 gols em 77 partidas
- Copa do Rei Saudita: 3 gols em 7 partidas
- Supercopa Saudita: 2 gols em 5 partidas
- Champions Árabe: 6 gols em 6 jogos
- Liga dos Campeões da AFC: 14 gols em 17 jogos
Além dos números expressivos, o português continua sendo peça fundamental para as conquistas do Al-Nassr, tanto em competições nacionais quanto internacionais.
O objetivo agora é ainda mais ambicioso. Cristiano já soma 938 gols na carreira e está a 62 tentos de alcançar a marca histórica de 1.000 gols, algo jamais visto no futebol moderno.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes